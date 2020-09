Liebe Leser, es ist soweit! Unser NEUES Markenportfolio startete am Freitag um 17 Uhr mit den ersten 5 Trades. Genau auf einen solchen Tag haben wir gewartet. Welche Aktien dabei sind? Apple? Tesla? Varta? Biontech oder Moderna? Ballard Power oder Nel Asa? Lassen Sie sich überraschen. Dabei ist, wer in der Auswertung Markenstärke, Zuwachs an Markenstärke, Solidität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...