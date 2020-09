DJ Insolvenzverwalter sieht reges Interesse an Wirecard-Auslandstöchtern

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Insolvenzverwalter der Wirecard AG kommt mit den Verkäufen der internationalen Geschäfte weiter voran. So werden für die Wirecard Romania SA bereits in der kommenden Woche verbindliche Angebote der "zahlreichen" Interessenten erwartet, wie Rechtsanwalt Michael Jaffé mitteilte. Für zwei Tochterfirmen in Indonesien und eine in Vietnam lägen bereits vorläufige Angebote vor. Für weitere asiatische Gesellschaften der Wirecard Sales International Holding GmbH (WDSI) sollen die Verkaufsprozesse in Kürze beginnen.

Die Restrukturierung und Verwertung der Wirecard Asia Holding Pte. Ltd. (Singapur) sowie die Wirecard Singapore Pte. Ltd. soll ein vom Insolvenzverwalter ernannter Chief Restructuring Officer (CRO) übernehmen. Die Bestellung müssen die Behörden in Singapur noch absegnen.

"Wir freuen uns, dass es am Markt auch Interesse an den Tochtergesellschaften der WDSI gibt, und werden die Verwertungsbemühungen im Interesse der Gläubiger der WDSI intensiv fortsetzen", sagte Insolvenzverwalter Jaffé.

Die WDSI ist eine von sechs Tochterfirmen, die gemeinsam mit dem Mutterkonzern Wirecard AG Teil des Insolvenzverfahrens sind, welches das Amtsgericht München Ende August eröffnet hat. Wirecard musste im Juni Insolvenz beantragen, nachdem Luftbuchungen über 1,9 Milliarden Euro ans Licht gekommen waren. Der frühere CEO Markus Braun sitzt derzeit in Untersuchungshaft, der frühere COO Jan Marsalek ist auf der Flucht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2020 04:37 ET (08:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.