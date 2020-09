Der sechsfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat ein eigenes Rennteam namens X44 gegründet, das sein Debüt in der neuen elektrischen Offroad-Rennserie Extreme E geben wird. Als Fahrer wird Hamilton aber nicht teilnehmen. Als Gründer des Teams wird Hamilton nicht am Steuer sitzen oder im Tagesgeschäft involviert sein, wie es in der Mitteilung der Rennserie heißt. Vielmehr wolle er "die Erkenntnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...