Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht im föderalen System einen Grund für die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland. "Dass wir so gut durch die Pandemie gekommen sind, hat vielleicht auch mit unserem Staatsaufbau zu tun - dass der Bund auf der einen Seite versucht zu helfen, dass es die Länder gibt, aber dass vor Ort eben auch Entscheidungsmöglichkeiten sind," sagte Merkel bei einer Webkonferenz zum Öffentlichen Gesundheitsdienst. "Das zeichnet unser Land aus, und so soll es auch weiter sein."

Merkel lobte in ihrem Eingangsstatement zu der virtuellen Konferenz die deutschen Gesundheitsämter. "Sie haben einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass wir das Infektionsgeschehen bislang in Deutschland doch weitgehend unter Kontrolle halten konnten", sagte sie. Dies gelinge hoffentlich auch weiter so. Dies sei nicht selbstverständlich, ein Blick in andere Länder zeige, "dass dort die Corona-Folgen noch sehr viel gravierender sind".

Die Gesundheitsämter spielten in der Krisenbewältigung eine zentrale Rolle, aber unter anderem ihre technische Ausstattung und die digitalen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten ließen "durchaus noch zu wünschen übrig". Ein Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst über insgesamt 4 Milliarden Euro solle den Dienst nun auch langfristig stärken.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte in einem Videostatement, der Öffentliche Gesundheitsdienst müsse nach Corona "mit einem anderen Stellenwert versehen werden". Die Mitarbeiter der Gesundheitsämter hätten in der Krise "Übermenschliches" geleistet. Die bevorstehende Zeit mit einer Kombination aus Grippe und Corona könne aber sehr anstrengend werden, warnte Söder.

September 08, 2020 04:59 ET (08:59 GMT)

