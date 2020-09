Zürich (awp) - Die Schweizer Börse tritt am Dienstag nach einer freundlichen Eröffnung den Rückzug an. Die Anschlusskäufe seien abgeebbt, heisst es am Markt. Die Anleger wollten erst sehen, wie es an den US-Börsen, die am Vortag geschlossen waren, weitergeht. "Und erste Indikationen aus dem vorbörslichen Handel mit US-Technologiewerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...