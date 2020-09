Köln (ots) - Eine aktuelle forsa-Umfrage im Rahmen der Aktionswoche "Packen wir's an - für verantwortungsvolles Essen" der Bertelsmann Content Alliance zeigt, dass eine große Mehrheit der Befragten (84 %) der Ansicht ist, dass das derzeitige Ausmaß der Lebensmittelverschwendung in unserer Gesellschaft ein großes (51%) bzw. sogar sehr großes Problem (33 %) ist.Für 15 Prozent der Bundesbürger stellt Lebensmittelverschwendung dagegen kein so großes bzw. gar kein Problem dar.Frauen (40%) und jüngere Befragte unter 30 Jahren (18 bis 29-Jährige: 61%) empfinden die Lebensmittelverschwendung noch etwas häufiger als der Durchschnitt der Befragten als sehr großes Problem.Auch für Anhänger der Linken (36%) und der Grünen (45%) ist die Lebensmittelverschwendung noch etwas häufiger als für die Anhänger anderer Parteien sehr problematisch (SPD: 29%, CDU: 28%, FDP: 23%, AfD: 17%).Anhänger der FDP (38%) und insbesondere der AfD (49%) sehen in der Lebensmittelverschwendung hingegen deutlich häufiger als andere Wählergruppen kein so großes Problem.Die Ergebnisse der Forsa-Umfrage werden heute in den RTL-Magazin u.Newsformaten aufgenommen, wo "RTL Aktuell"-Moderator Maik Meuser und Meeresbiologe Robert Marc Lehmann zum Thema Lebensmittel und Nachhaltigkeit berichten werden.Die Daten sind frei zur Veröffentlichung unter der Quellenangabe Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL am 2. Und 3. September 2020 erhoben. Datenbasis: 1.009 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Heike SpedaUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandRTL-KommunikationTelefon: +49 221 456 74221Fax: 0221 / 456 74290heike.speda@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4700648