Hamburg (www.fondscheck.de) - Trotz der sich wieder weiter ausbreitenden Zinswüste schüttet der Aramea Rendite Plus (ISIN DE000A0NEKQ8/ WKN A0NEKQ) am 15.09.2020 verlässlich 5,50 Euro je Anteil aus, so die Experten von Aramea Asset Management."Stabile Ausschüttungen aus ordentlichen Erträgen hat bei vielen unserer Kunden eine sehr hohe Priorität", sage Markus Barth, Vorstand der ARAMEA Asset Management AG. Dies entspräche auf den aktuellen Anteilspreis gerechnet einer Ausschüttungsrendite wie im letzten Jahr von über 3 Prozent. ...

