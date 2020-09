Stuttgart (ots) - Wolfgang Melcher, 51, übernimmt nach seiner Berufung zum Geschäftsführer der Motor Presse Hearst GmbH & Co KG Verlagsgesellschaft (MPH) den neu strukturierten Bereich Sport und Lifestyle. Diese Funktion tritt der langjährige Publisher der Marken MEN'S HEALTH, WOMEN'S HEALTH, SOUL SISTER und RUNNER'S WORLD am 1. Oktober an. Somit werden die Bereiche Sport und Lifestyle künftig enger verzahnt. Melcher wird darüber hinaus Mitglied der Geschäftsleitung bei der Motor Presse Stuttgart.Als Publisherin für den Bereich Sport wird ihn Barbara Groscurth, 43, unterstützen. Sie leitete bislang die Abteilung Lizenzen und Syndikationen. In ihrer neuen Funktion betreut sie die Marken MOUNTAINBIKE, ROADBIKE, KARL, ELEKTROBIKE, OUTDOOR, KLETTERN, CAVALLO und ADAC REISEMAGAZIN. "Wir wünschen diesem neuen, starken Team mit ihrer Arbeit viel Erfolg", sagt Jörg Mannsperger, Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart. "Vom Zusammenschluss unserer zuvor getrennten Bereiche Sport und Lifestyle erwarten wir eine Stärkung beider Themenwelten."Der bisherige Publisher für den Bereich Sport, Markus Gries, wird das Medienhaus auf eigenen Wunsch verlassen. "Wir danken Markus Gries herzlich für seine erfolgreiche Arbeit im Bereich Sport und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute", so Jörg Mannsperger.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de (http://www.motorpresse.de)) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN'S HEALTH, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/4700767