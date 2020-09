Berlin/München (ots) -Mehr als 120 Autorinnen und Autoren sind dem Aufruf "Kurs aufLeuchtturm-Ideen" in der sechsten Ausschreibung desExposé-Fördertopfs von ProSiebenSat.1 TV Deutschland und VDD gefolgtund haben ihre Vorschläge eingereicht. Zehn Projekte wurden jetzt voneiner vierköpfigen Jury für die Weiterentwicklung ausgewählt. EinProjekt erhielt eine lobende Erwähnung."Angesichts der Corona-Krise und ihrer weiterhin unabsehbaren Folgenfür die TV-Produktion und damit auch für Autorinnen und Autoren istdie Ausschreibung des Exposé-Fördertopfs eine erfreuliche undhilfreiche Konstante.", ordnen Vorstand Uwe Petzold undGeschäftsführer Jan Herchenröder vom Verband DeutscherDrehbuchautoren e.V. die diesjährige Ausschreibung ein. "Die Suchenach TV-Events konnte dabei neue kreative Perspektiven eröffnen.Bemerkenswert ist, dass neben etablierten, verstärkt jüngereAutorinnen und Autoren an der Ausschreibung teilnehmen und die Chancezur Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit den Redaktionen nutzen.""Die ausgewählten Gewinnerprojekte sind vielversprechend", so Dr.Stefan Gärtner, SVP Koproduktion & Filmpolitik der ProSiebenSat.1 TVDeutschland, Geschäftsführer SevenPictures Film GmbH. "Entsprechenderwartungsvoll sehen wir der Zusammenarbeit mit den Autorinnen undAutoren und der gemeinsamen Weiterentwicklung der Exposés entgegen.Besonders freut mich, dass so viele Autorinnen unter denGewinner*innen sind."ProSiebenSat.1 TV Deutschland und der Verband DeutscherDrehbuchautoren haben den Exposé-Fördertopf in ihren GemeinsamenVergütungsregeln vereinbart. Kernziel des Programms ist weiterhin diegeschützte und finanziell abgesicherte Entwicklung von erstenStoff-Ideen. ProSiebenSat.1 TV Deutschland behält sich dasErstanbietungsrecht an den im Rahmen der Prämierung ausgearbeitetenStoffen vor. Kommt es zu keinem Drehbuchvertrag, können dieAutorinnen und Autoren ihre entwickelten Stoffideen frei auf demMarkt anbieten.Die Gewinnernamen der Fördertopfausschreibung 2020:Vanessa AabWolfgang AdenbergSusanne BeckMiriam DehneKati FaudeFlorian Gärtner & Robert LöhrMaria HinterkoernerMarco KlingspohnAxel StaeckAnke WinschewskiLobende Erwähnung für eine außergewöhnliche Projektidee (ohneWeiterentwicklung):Ben Zwanzig & Marvin Machalett.Die Autoren erhalten als Fördergeld jeweils 7.500 Euro in zwei Raten.Für die Exposé-Entwicklung haben die Autoren drei Monate Zeit. Siewerden mit einem gesonderten Anschreiben vom Verband DeutscherDrehbuchautoren über das weitere Vorgehen informiert.Informationen zum Ausschreibungsergebnis finden Sie auch unterwww.drehbuchautoren.de.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR / Strategy, Digital & SalesSusanne LangTel: +49 [89] 9507-1183susanne.lang@prosiebensat1.comVerband Deutscher Drehbuchautoren e.V.Jan HerchenröderGeschäftsführungTel. + 49 [30] 25 76 29 71herchenroeder@drehbuchautoren.deOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73135/4700802