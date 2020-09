Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Um die Smart-Life-Strategie in allen Szenarien auf das nächste Niveau zu heben, bietet HONOR verlockende Angebote für die neu eingeführten HONOR GS Pro, HONOR ES, HONOR MagicBook Pro und HONOR MagicBook 14 & 15Die global tätige Technologiemarke HONOR startete heute ihre besonderen Aktionen für eine Reihe von Smart-Life-Produkten mit ausgebauten Leistungen und verbesserten Funktionen, die am 4. September auf der IFA vorgestellt wurden. Die HONOR Watch GS Pro ist eine robuste Outdoor-Smartwatch für Abenteuerlustige, die die Welt draußen erobern wollen, während die HONOR Watch ES besonders für trendige Fitnessenthusiasten geeignet ist, die ein gesünderes Leben führen möchten. Neben den Wearables unterstützt das HONOR MagicBook Pro, angetrieben vom AMD Ryzen 5 4600H-Prozessor, kreative Profis bei der Steigerung ihrer Produktivität und Kreativität, und die HONOR MagicBook 14 & 15 wurden mit Ryzen 5 4500U optimiert, um die 1+8+N IoT-Strategie des Unternehmens weiter zu verstärken.Attraktive Angebote und Pakete für trendige HONOR-Produkte, einschließlich neu auf dem Markt eingeführte, stehen jetzt unter HIHONOR United Kingdom (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/index.html), HIHONOR Frankreich (https://www.hihonor.com/france/index.html), HIHONOR Deutschland (https://www.hihonor.com/germany/index.html), HIHONOR Italien (https://www.hihonor.com/italy/index.html) und HIHONOR Spanien (https://www.hihonor.com/spain/index.html) zur Verfügung.HONOR Back to School 2020 UK (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/back-to-school.html?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=back-to-school&utm_term=content) - Gutschein bis zu £ 50Das HONOR GS Pro ist mit zwei Paketoptionen erhältlich: die Kunden können entweder kostenlose HONOR Bluetooth Earphones und einen HONOR Router 3 oder HONOR Magic Earbuds wählen. Die HONOR Watch ES ist mit kostenlosen HONOR Sports Pro Earphones erhältlich. Das HONOR MagicBook Pro ist mit kostenlosen Aktionspaketen erhältlich, die sich die Kunden aussuchen können: entweder mit einer kostenlosen HONOR Watch Magic oder einem HONOR Router 3. Das HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8+512GB) wird als Paket mit kostenlosem Zubehör aus folgenden Möglichkeiten kombiniert: HONOR Mouse, HONOR Backpack, HONOR Bluetooth Earphones oder HONOR Router 3.HONOR Back to School 2020 Frankreich (https://www.hihonor.com/france/back-to-school.html?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=back-to-school&utm_term=content) - Rabatt bis zu EUR 110Das HONOR GS Pro wird für EUR 199,90 mit einer Preisreduzierung von EUR 50 erhältlich sein. Die HONOR Watch ES wird zusammen mit kostenlosen HONOR Bluetooth Earphones oder einer Preisreduzierung von EUR 10 erhältlich sein. Das HONOR MagicBook Pro wird für EUR 799,90, d. h. eine Preisreduzierung von EUR 100, zur Verfügung stehen. Das HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8+512GB) wird als Paket mit kostenlosem Zubehör aus folgenden Optionen kombiniert: HONOR Mouse, HONOR Backpack, HONOR Bluetooth Earphones oder HONOR Router 3.HONOR Back to School 2020 Deutschland (https://www.hihonor.com/germany/back-to-school.html?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=back-to-school&utm_term=content) - Rabatt bis zu 60 %Das HONOR GS Pro ist jetzt für EUR 199,90 erhältlich, was einer Preisreduzierung von EUR 50 entspricht. Die HONOR Watch ES ist mit kostenlosen HONOR Bluetooth Earphones oder einer Preisreduzierung von EUR 20 erhältlich. Das HONOR MagicBook Pro ist jetzt für EUR 799,90 erhältlich, was eine Preisreduzierung von EUR 100 bedeutet. Das HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8+512GB) wird als Paket mit kostenlosem Zubehör aus folgenden Optionen kombiniert: HONOR Mouse, HONOR Backpack, HONOR Bluetooth Earphones oder HONOR Router 3.HONOR Back to School 2020 Italien (https://www.hihonor.com/italy/back-to-school.html?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=back-to-school&utm_term=content) - Geschenk bis zu EUR 129,90Das HONOR GS Pro wird für EUR 199,90 mit einer Preisreduzierung von EUR 50 erhältlich sein. Die HONOR Watch ES wird mit kostenlosen HONOR Bluetooth Earphones oder einer Preisreduzierung von EUR 20 erhältlich sein.HONOR Back to School 2020 Spanien (https://www.hihonor.com/spain/back-to-school.html?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=back-to-school&utm_term=content) - Geschenk bis zu EUR 149,90Das HONOR GS Pro wird für EUR 199,90, d. h. mit einer Preisreduzierung von EUR 50, erhältlich sein. Die HONOR Watch ES wird mit kostenlosen HONOR Bluetooth Earphones oder einer Preisreduzierung von EUR 20 erhältlich sein.Komplette AngebotsübersichtLand Produkt UPE Erstverkauf ab AngebotVereinigtes HONOR MagicBook £ 8. Sept. Angebotspaket:Königreich Pro (AMD Ryzen 5 849,99 HONOR Watch4600H/16+512GB) Magic + HONOR(https://www.hih Router 3onor.com/unitedkingdom/product/honor-magicbook-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook-pro&utm_term=content)HONOR MagicBook £ 669,99 21. Angebotspaket:14 (AMD Ryzen 5 Sept. Mouse/Backpack/HONOR4500U/8+512GB) ( Bluetoothhttps://www.hiho Earphones/HONORnor.com/unitedki Router 3ngdom/product/honor-magicbook-14?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook14&utm_term=content)HONOR Watch GS £ 249,99 8. Angebotspaket: HONORPro (https://www Sept. Bluetooth Earphones +.hihonor.com/uni HONOR Router 3/HONORtedkingdom/produ Magic Earbudsct/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-gs-pro&utm_term=content)HONOR Watch ES ( £ 99,99 8. Angebotspaket: HONORhttps://www.hiho Sept. Sports Pro Earphonesnor.com/unitedkingdom/product/honor-watch-es?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-es&utm_term=content)Frankreich HONOR MagicBook EUR 8. Sept. EUR 100 RabattPro (AMD Ryzen 5 899,94600H/16+512GB)(https://www.hihonor.com/france/product/honor-magicbook-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook-pro&utm_term=content)HONOR MagicBook EUR 749,9 21. Angebotspaket:14 (AMD Ryzen 5 Sept. Mouse/Backpack/HONOR4500U/8+512GB) ( Bluetoothhttps://www.hiho Earphones/HONORnor.com/france/p Router 3roduct/honor-magicbook14?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook14&utm_term=content)HONOR Watch GS EUR 249,9 8. EUR 50 RabattPro (https://www Sept..hihonor.com/france/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-gs-pro&utm_term=content)HONOR Watch ES ( EUR 99,9 21. EUR 10 Rabatt/EURhttps://www.hiho Sept. 99,90 als Paket mitnor.com/france/p HONOR Sport Bluetoothroduct/honor-wat Earphonesch-es?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-es&utm_term=content)Deutschland HONOR MagicBook EUR 7. Sept. EUR 100 RabattPro (AMD Ryzen 5 899,94600H/16+512GB)(https://www.hihonor.com/germany/product/honor-magicbook-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook-pro&utm_term=content)HONOR MagicBook EUR 749,9 21. Angebotspaket:14 (AMD Ryzen 5 Sept. Mouse/Backpack/HONOR4500U/8+512GB) ( Bluetoothhttps://www.hiho Earphones/HONORnor.com/germany/ Router 3product/honor-magicbook-14?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook14&utm_term=contentHONOR Watch GS EUR 249,9 7. EUR 50 RabattPro (https://www Sept..hihonor.com/germany/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-gs-pro&utm_term=content)HONOR Watch ES ( EUR 99,9 7. EUR 20 Rabatt/EURhttps://www.hiho Sept. 99,90 als Paket mitnor.com/germany/ HONOR Bluetoothproduct/honor-wa Earphonestch-es?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-es&utm_term=content)Italien HONOR Watch GS EUR 14. Sept. EUR 50 RabattPro (https://www 249,9.hihonor.com/italy/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-gs-pro&utm_term=content)HONOR Watch ES ( EUR 99,9 21. EUR 20 Rabatt/EURhttps://www.hiho Sept. 99,90 als Paket mitnor.com/italy/pr HONOR Bluetoothoduct/honor-watc Earphonesh-es?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-es&utm_term=content)Spanien HONOR Watch GS EUR 8. Sept. EUR 50 RabattPro (https://www 249,9.hihonor.com/spain/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-gs-pro&utm_term=content)HONOR Watch ES ( EUR 99,9 21. EUR 20 Rabatt/EURhttps://www.hiho Sept. 99,90 als Paket mitnor.com/spain/pr HONOR Bluetoothoduct/honor-watc Earphonesh-es?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-es&utm_term=content)Informationen zu HONORHONOR ist eine führende Technologiemarke für die globale Jugend, entstanden aus dem Wachstum des mobilen Internets und geprägt von bahnbrechender Technologie durch den unbeirrten Fokus des Unternehmens auf Investitionen in die Forschung und Entwicklung. HONOR möchte die Chancen ergreifen, die sich dem Unternehmen im Zeitalter von 5G und Künstlicher Intelligenz bieten und über die Entwicklung eines Smart-Living-Ökosystems und einer inspirierenden Jugendkultur zu einer intelligenten neuen Welt für junge Menschen beitragen. 