Bonn (ots) - Ist es das Ende für die Ostseepipeline Nord Stream 2? Das Projekt wird als mögliches Druckmittel auf Moskau im Fall des vergifteten russischen Oppositionellen Nawalny gehandelt.Viele osteuropäische Länder wären damit mehr als einverstanden. Das Projekt ist von je her umstritten. Bedenken gab und gibt es wegen Russlands möglicher geostrategischer Einflussnahme durch das Pipelineprojekt.Doch kann das Projekt so einfach gestoppt werden? Wie wichtig ist die Ostseepipeline für die europäische Energieversorgung? Wie sind die Bedenken osteuropäischer Länder zu bewerten? Gewinnt Russland an Einfluss durch Nord Stream 2 oder nicht?Alexander Kähler diskutiert mit:Prof. Claudia Kemfert, Deutsches Institut für WirtschaftsforschungMichael Harms, Ost-Ausschuss der Deutschen WirtschaftBernd Westphal, energiepol. Sprecher der SPD BundestagsfraktionSebastian Schäffer, Politikwissenschaftler, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa