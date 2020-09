MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bei größeren Versammlungen unter freiem Himmel gilt in Bayern ab diesem Mittwoch (9. September) regelmäßig eine Maskenpflicht. Die Pflicht greift "jedenfalls ab einer Teilnehmerzahl von 200 Personen" - das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen./ctt/cor/dm/msw/DP/men