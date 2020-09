München (ots) -Nach dem Giftanschlag auf Alexej Nawalny streitet die deutschePolitik über den richtigen Umgang mit Russland. Besonders im Fokus:die Gas-Pipeline Nord Stream 2. Soll das Projekt gestoppt werden? DieSPD muss sich Fragen über die Rolle des Ex-Kanzlers Gerhard Schröder,der im Aufsichtsrat der Pipeline sitzt, gefallen lassen. Gleichzeitiggerät der neue SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in die Kritik. SeineRolle bei den umstrittenen Cum-Ex-Gesprächen in seiner Zeit alsHamburger Bürgermeister bleibt ungeklärt. Schadet das denSozialdemokraten im Bundestagswahlkampf? Im Studio: dieParteivorsitzende Saskia Esken.Zunehmend rücken die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung in denFokus von Ärzten und Wissenschaftlern. Viele Patienten klagen nochMonate nach der Infektion über neurologische Symptome wieTaubheitsgefühle oder Gedächtnislücken undWortfindungsschwierigkeiten. Auch chronische Erschöpfung scheint eineFolge zu sein. Wie schwerwiegend sind diese Symptome und wie lassensie sich behandeln? Zu Gast sind die Lungenfachärztin JördisFrommhold und die Covid-19-Patientin Karoline Preisler.In Leipzig kam es in den vergangenen Nächten immer wieder zugewalttätigen Zusammenstößen zwischen der Polizei und der linkenSzene. Was steckt dahinter?In den USA hat Donald Trump mit seinem Aufruf, doppelt zu wählen,einmal mehr für Empörung gesorgt. Die Demokraten beschuldigen denPräsidenten unterdessen, gefallene Soldaten als "Trottel" bezeichnetzu haben. Wie schmutzig wird der Endspurt im US-Wahlkampf?Es diskutieren, kommentieren und erklären: diePolitikwissenschaftlerin von der "Harvard Kennedy School" CathrynCluever-Ashbrook, der stellvertretende "Welt"-Chefredakteur RobinAlexander und die "taz"-Kolumnistin Bettina Gaus.Gäste:Saskia Esken (SPD, Parteivorsitzende)Robin Alexander (stv. Chefredakteur der "Welt")Cathryn Cluever-Ashbrook (Politologin)Bettina Gaus ("taz"-Kolumnistin)Jördis Frommhold (Chefärztin einer Lungenklinik)Karoline Preisler (Covid-19-Patientin)maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."maischberger. die woche" im Internet unterwww.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR) Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/590023876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH, Tel.: 030/3150 6868,E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4700883