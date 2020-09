DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

OECD-Frühindikator steigt im August weiter

Der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erhobene Konjunkturfrühindikator ist im August zum vierten Mal in Folge gestiegen; allerdings schwächte sich die Dynamik ab. Wie die OECD mitteilte, erhöhte er sich um 0,36 Prozent auf 98,3 Punkte, nachdem er im Juli bei 98,0 und im Juni bei 96,9 Punkten gelegen hatte. Im April hatte der Index wegen der Pandemie ein Tief von 93,2 Zählern verzeichnet.

Euroraum-BIP schrumpft nicht ganz so stark wie zunächst gedacht

Die Wirtschaft im Euroraum ist im zweiten Quartal nicht ganz so stark geschrumpft wie zunächst berichtet. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 11,8 Prozent. Bei der zweiten Schätzung am 14. August war ein BIP-Minus von 12,1 Prozent gemeldet worden. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einer Bestätigung dieser Rate gerechnet.

Merkel: Gute Corona-Bewältigung hat auch mit Staatsaufbau zu tun

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht im föderalen System einen Grund für die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland. "Dass wir so gut durch die Pandemie gekommen sind, hat vielleicht auch mit unserem Staatsaufbau zu tun - dass der Bund auf der einen Seite versucht zu helfen, dass es die Länder gibt, aber dass vor Ort eben auch Entscheidungsmöglichkeiten sind," sagte Merkel bei einer Webkonferenz zum Öffentlichen Gesundheitsdienst. "Das zeichnet unser Land aus, und so soll es auch weiter sein."

IAB: Arbeitsvolumen in Deutschland im zweiten Quartal auf Rekordtief

Die Zahl der in Deutschland geleisteten Arbeitsstunden ist im zweiten Quartal im Zuge der Corona-Pandemie auf den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung gefallen. "Die Arbeitszeit ist vor allem durch Kurzarbeit, Abbau der Zeitguthaben auf den Arbeitszeitkonten, Freistellungen und weniger Überstunden gesunken. Der Rückgang bei der Zahl der Erwerbstätigen blieb in Anbetracht des immensen wirtschaftlichen Schocks dagegen begrenzt", sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

VCI fordert "Zukunftsprogramm" für nachhaltiges Wachstum

Der chemisch-pharmazeutische Branchenverband VCI fordert von der Bundesregierung ein "politisches Zukunftsprogramm", das im Anschluss an das Corona-Konjunkturpaket "Rückenwind für nachhaltiges Wachstum" in Deutschland schaffe. Das "schnelle und konsequente Handeln der Bundesregierung in der Corona-Krise" habe "für Unternehmen und Beschäftigte bei den wirtschaftlichen Auswirkungen das Schlimmste verhindert", sagte VCI-Präsident Christian Kullmann bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Branche.

VDMA erwartet für dieses Jahr Produktionsrückgang von 17 Prozent

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau erwartet für dieses Jahr aufgrund der globalen Corona-Pandemie und des andauernden Protektionismus einen Produktionsrückgang von 17 Prozent. Leichte Zuversicht zeigte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) für das kommende Jahr. Hier erwartet er ein Produktionswachstum von 2 Prozent.

VCI erwartet Umsatzrückgang 2020 - Talsohle aber durchschritten

Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland hat im ersten Halbjahr zeitweise erhöhte Nachfrage nach Desinfektions- und Reinigungsmitteln, Medikamenten und Seifen verzeichnet, sich aber dem Abwärtssog durch die Covid-19-Pandemie nicht entziehen können. Für das laufende Jahr erwartet der Branchenverband VCI laut Mitteilung einen Umsatzrückgang von 6 Prozent und einen Produktionsrückgang von 3 Prozent.

Ökonomen warnen vor zu viel Konjunkturoptimismus

Ökonomen sehen im starken Anstieg der deutschen Exporte im Juli Hinweise für ein starkes Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Allerdings warnten sie vor zu viel Optimismus bei der deutschen Konjunktur. Sebastian Dullien, Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), sieht in dem kalender- und saisonbereinigten Exportwachstum von 4,7 Prozent im Vergleich zum Juni einen Beleg dafür, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach dem Rekordeinbruch des Frühjahrs im dritten Quartal "ein Rekordwachstum" einfahren könnte.

Insee: Frankreichs BIP schrumpft 2020 um 9 Prozent

Die französische Wirtschaft dürfte sich langsamer von der Corona-Krise erholten als erhofft. Die Statistikbehörde Insee erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 9 Prozent schrumpfen wird. Frankreichs Wirtschaft erlitt im zweiten Quartal den stärksten Einbruch seit Beginn der Zeitreihen, da zwischen Mitte März und Anfang Mai eine Sperre zur Begrenzung der Ausbreitung des Coronavirus verhängt wurde.

Irland verliert Handelsressort in EU-Kommission nach Hogan-Rücktritt

Irland verliert nach dem Rücktritt seines EU-Kommissars Phil Hogan wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen das Handelsressort in der Brüsseler Behörde. Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, soll die Europaabgeordnete Mairead McGuinness neue irische Kommissarin werden, aber für Finanzdienstleistungen zuständig sein. Den Handelsbereich soll Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis aus Lettland übernehmen. Den Plänen muss noch das Europaparlament zustimmen.

Belarussische Oppositionelle Kolesnikowa an ukrainischer Grenze festgenommen

Die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa ist nach Behördenangaben an der Grenze zur Ukraine festgenommen worden. Sie habe in der Nacht versucht, die Grenze zu überqueren, teilten die belarussischen Grenzschutzbehörden der Nachrichtenagentur AFP mit. Zwei weiteren Mitgliedern des oppositionellen Koordinierungsrates, die Kolesnikowa begleiteten, sei der Grenzübertritt gelungen. "Kolesnikowa ist derzeit in Gewahrsam", sagte ein Sprecher des Grenzschutzes.

Südafrikas BIP schrumpft im zweiten Quartal um 51 Prozent

Die südafrikanische Wirtschaft hat im zweiten Quartal wegen der Pandemie den tiefsten Einbruch seit mindestens 100 Jahren erlitten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte um annualisiert 51 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das ist einer der stärksten Rückgänge, die während der Pandemie von einer größeren Volkswirtschaft verzeichnet wurde.

