Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sind in der ersten Septemberwoche weiter zurückgegangen. Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) rechnet aber trotz dieses Trends mit leicht steigenden Arbeitslosenzahlen in den kommenden Wochen. Wegen der Corona-Pandemie, die eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst habe, und saisonaler Effekte "stehen wir in diesem Ausnahmejahr vor einem herausfordernden Herbst". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...