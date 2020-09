Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -29,35 Prozent, der DAX bei -1,12 Prozent und der Dow Jones bei -1,42 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. Heute fehlen natürlich die Vorgaben aus den USA, dort war gestern Labo(u)r Day und damit börsefrei. Zunächst tat sich in Europa nicht allzu viel.ATX ( Akt. Indikation: 2242,80 /2243,00, -0,39%)DAX ( Akt. Indikation: 13031,50 /13031,50, -0,53%) Bisher gab es an einem 8. September 20 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformance am 08.09. beträgt 0,34%. Der beste 08.09. fand im Jahr 1998 mit 3,45% statt, der schlechteste 08.09. im Jahr 1993 mit ...

