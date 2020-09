Die Erholung des Dollars belastet die Kursentwicklung des Metalls - EZB, US-China und Brexit könnten die Abwärtsbewegung begrenzen - Die Feinunze des Edelmetalls leidet erneut unter der Stärke des Dollars und sinkt am Dienstag allmählich bis in die Nähe der Marke von 1.900 Dollar. Tatsächlich verzeichnet der Dollar, gemessen am US-Dollar-Index (DXY), ...

