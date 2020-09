Mit neuen Projekten verstärkt Nestlé weltweit ihr Engagement, um bis 2025 zu 100 Prozent recycelbare oder wiederverwendbare Verpackungen einzusetzen und ein Drittel weniger Neuplastik zu verwenden. In den Vereinigten Staaten investiert Nestlé rund 30 Mio. US-Dollar für mehr recycelte Kunststoffe in Lebensmittelqualität in Produktverpackungen. Auch ein nachfüllbares System für Tierfutter in Chile und die erste recycelbare Papierverpackung für Maggi-Bouillonwürfel in Frankreich gehören zu den neuen Projekten.Weltweit sind heute bereits 87 Prozent der Verpackungen von Nestlé recyclebar oder wiederverwendbar. ...

