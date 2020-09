Beim insolventen Zahlungsabwickler Wirecard ist die Zerschlagung und Verwertung der Unternehmensteile angelaufen. In einer aktuellen Mitteilung signalisiert Insolvenzverwalter Michael Jaffé reges Interesse an den ausländischen Wirecard-Töchtern. Die Aktie verliert heute dennoch. Zahlreiche Investoren seien an einem Erwerb der rumänischen Tochter interessiert und dürften in der kommenden Woche verbindliche Angebote abgeben, hieß es am Dienstag. Hohes Interesse bestehe auch an indonesischen Töchtern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...