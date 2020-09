Ein Geheimdienst als Start-up-Investor: Als Ende der Neunziger das Entstehen der großen Tech-Giganten die Vormachtstellung der staatlichen Schnüffler bedroht, gründet die CIA ein Unternehmen, das selbst in junge Firmen investiert. Eine von ihnen kommt demnächst an die Börse.In-Q-Tel. So heißt der staatliche Risikokapitalgeber, der sich an Technologie-Start-ups beteiligt, um der CIA den Anschluss ans Silicon Valley zu sichern. Das Q im Namen ist eine Anspielung auf die gleichnamige Figur aus den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...