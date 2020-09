Wien (www.fondscheck.de) - Der deutsche Fondsverband BVI und der Versicherungsverband GDV richten einen gemeinsamen Appell an die EU-Kommission, so die Experten von "FONDS professionell".Diese solle die Gebührensätze amerikanischer Ratingagenturen strikter reglementieren und genauer überwachen. "Die großen US-Ratingagenturen nutzen ihre marktbeherrschende Stellung für ihre Preisgestaltung aus, aber der EU-Wertpapierbehörde ESMA fehlt es an regulatorischer Handhabe, diesen missbräuchlichen Nutzungslizenz- und Gebührenforderungen ein Ende zu setzen", sage BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter einer Mitteilung zufolge. "Den Schaden haben die Anleger. Das kann so nicht weitergehen." ...

