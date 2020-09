Die Wiener Börse ist am Dienstagnachmittag tiefer in die Verlustzone gerutscht. Zuletzt notierte der österreichische Leitindex ATX um 0,62 Prozent tiefer bei 2.238,18 Punkten. An den europäischen Leitbörsen fielen die Kursverluste mehrheitlich noch deutlich stärker aus.Belastend wirkte vor allem die Aussicht auf eine sehr schwache Eröffnung an den US-Börsen. Die Indizes der Technologiebörse Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...