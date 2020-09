Die Gefahr eines EUR/USD Hochs steigt weiterhin stark an und bei einem Rückgang unter 1,1754 wird es zu einer wichtigen Trendwende kommen, mit der die 1,1699/89 Unterstützung in den Fokus gerät, so die Analysten der Credit Suisse. Wichtige Zitate "Die Gefahr eines Hochs bleibt bestehen, und eine Bewegung unter 1,1780 würde dieser Ansicht zusätzliches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...