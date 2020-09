Mainz (ots) -Woche 37/20Mittwoch, 09.09.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:11.20 Leschs KosmosWettlauf gegen die FlutDeutschland 2017(weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.35 Die Entstehung der ErdeDer Vulkan von KrakatauUSA 200914.20 Die Entstehung der ErdeYosemite NationalparkUSA 201015.05 Terra XDie Macht der VulkaneJahre ohne SommerDeutschland 201615.50 Terra XDie Macht der VulkaneIm Schatten der FeuerbergeDeutschland 201616.35 Terra XLeben auf dem VulkanDeutschland 201417.20 Vulkane in NeuseelandDas fruchtbare ErbeNeuseeland 2019(weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Mythen und MonsterUSA/Italien 201823.10 Mythen und MonsterUSA/Italien 201823.55 Loch Ness - Mythos auf dem PrüfstandGroßbritannien 20150.40 heute journal1.05 Die Geheimnisse der Cheops-PyramideGroßbritannien 20181.50 Die Akte TutanchamunDie Schätze des PharaoDeutschland 20152.35 Die Akte TutanchamunDer Tod des PharaoDeutschland 20153.20 Die sieben größten Weltwunder der AntikeDeutschland 20204.05 Herodes - Kindermörder von Bethlehem?Israel/Deutschland 2019(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)Woche 37/20Donnerstag, 10.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.50 Terra Xpress XXLVon Abzocke und GaunerzinkenDeutschland 201710.35 Terra Xpress XXLHeimtückisch beklaut, was nun?Deutschland 201811.20 Terra Xpress XXLDreiste BetrügerDeutschland 202012.05 Terra Xpress XXLBürger gegen BürokratenDeutschland 201912.50 Szene DeutschlandPrepper - Leben für den ErnstfallDeutschland 201713.35 Drahtzieher BurschenschaftenDie Macht der StudentenverbindungenDeutschland 201814.20 Frankfurt - BahnhofsviertelRotlichtbezirk und HipstermeileDeutschland 201515.05 Shisha - Das gefährliche Geschäft mit dem kalten RauchDeutschland 202015.50 Die Welt der ReichsbürgerTräumer, Aussteiger, ExtremistenDeutschland 201716.35 RockerkriegAufstieg der Hells AngelsDeutschland 201717.20 RockerkriegMord und VerratDeutschland 201718.05 RockerkriegNeue FrontenDeutschland 2017(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.55 ZDF-History"Mein Kampf" - das gefährliche BuchDeutschland 20150.40 heute journal1.05 Election Game - Amerikas Wahlsystem in der KriseDeutschland/USA 20201.55 Trumps schmutziger DealDer Präsident und die Ukraine-AffäreFrankreich 20202.55 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere3.40 Der Anti-Trump - Senator John McCainUSA 20184.25 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße HausGroßbritannien 2017Woche 38/20Sonntag, 13.09.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:5.45 Mythen-JägerDas Turiner GrabtuchGroßbritannien 20146.30 ZDF-HistoryAlexander der Große - Der Superstar der AntikeDeutschland 2018"Mythen-Jäger: Der Stab des Mose" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Montag, 14.09.Bitte Programmänderung beachten:5.00 ZDF-HistoryKrieg der ZeichnerDeutschland 2015"ZDF-History: Mythos Mossad - Israels geheime Krieger" entfällt(weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 16.09.Bitte Programmänderung beachten:12.15 Miami SWAT - Spezialeinheit auf VerbrecherjagdFrankreich 2017"Ermittler! - Letzte Begegnung" entfällt(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4701127