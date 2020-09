Kassel (ots) - Jedes Jahr nehmen sich in Deutschland etwa 10.000 Menschen selbst das Leben. Das sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, illegale Drogen und Mord zusammen. Um auf die Thematik aufmerksam zu machen, wird seit 2003 weltweit jährlich am 10. September der Welttag der Suizidprävention begangen.Das Nationale Suizidpräventionsprogramm für Deutschland (NaSPro), die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) und die Deutsche Akademie für Suizidprävention e.V. (DASP) stellen in diesem Jahr ihre Presseinformation anlässlich des Welttages der Suizidprävention als Video online zur Verfügung.Die Themen sind:- Der Welttag der Suizidprävention und aktuelle Entwicklungen der Suizidstatistik (Hannah Müller-Pein, Kommunikationsbeauftragte des NaSPro)- Suizidprävention in Zeiten der COVID-19 Pandemie (Prof. Dr. Barbara Schneider, LVR- Klinik Köln, Leitung des NaSPro)- Suizidprävention im Kontext der Freigabe des assistierten Suizides durch das Bundesverfassungsgericht (Prof. Dr. Reinhard Lindner, Universität Kassel, Leitung des NaSpro) Die Videos sind online abrufbar unter: www.suizidpraevention.de/medienportal/videobotschaft-zum-welttag-der-suzidpraevention/ (https://www.suizidpraevention.de/medienportal/videobotschaft-zum-welttag-der-suzidpraevention/)Die komplette Pressemappe erhalten Sie unter: https://www.naspro.de/dl/2020-09-08-PK-WSPD-Pressemappe-Medienschaffende.pdfAlle Veranstaltungen deutschlandweit rund um den Welttag der Suizidprävention finden Sie unter: http://welttag-suizidpraevention.de/Das NaSPro hat ein Medienportal eingerichtet, um interessierte Medienschaffende zum Thema Berichterstattung über Suizidalität zu informieren: https://www.suizidpraevention.de/medienportal.htmlFolgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/Suizid_Info_dePressekontakt:Hannah Müller-Pein0561-8043285presse@naspro.deOriginal-Content von: Nationales Suizidpräventionsprogramm für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147685/4701150