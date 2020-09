Der Reingewinn des Vermögensverwalters ist im ersten Halbjahr mit 313 Millionen um gut ein Fünftel tiefer ausgefallen.Baar - Der sonst so erfolgsverwöhnte Vermögensverwalter Partners Group hat wegen Corona den ersten Gewinnrückgang seit 2011 erlitten. Die an den Erfolg gekoppelten Einnahmen sind eingebrochen, weil es zu weniger Transaktionen gekommen ist. Sprich: Die Gesellschaft konnte weniger Beteiligungen an Unternehmen gewinnbringend weiter verkaufen. Unbekannter Riese: In der Schweiz ist Partners Group...

