DJ Scholz: Nächstes Jahr erneut hohe Verschuldung nötig

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund wird auch 2021 erneut eine hohe Neuverschuldung eingehen müssen, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Das bekräftigte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei einer Online-Veranstaltung der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Nachdem wir eine starke Aktivität dieses Jahr und eine Verschuldung großen Umfangs dieses Jahr aufnehmen, ist es nötig, dass wir nächstes Jahr weitermachen", sagte er bei der auf Englisch gehaltenen Veranstaltung.

Er hoffe aber, dass man ab 2022 zu einem Zustand "ähnlich des normalen" zurückkehre. "Aber nächstes Jahr werden noch eine Reihe starker Aktivitäten nötig sein." Scholz betonte, der Bund werde wie dieses auch nächstes Jahr über der grundgesetzlichen Verschuldungsgrenze von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegen, wolle sie danach aber "so früh wie möglich" wieder erfüllen. Auch werde es möglich sein, wie bereits nach der Lehman-Krise die Verschuldung eines Tages wieder auf die Maastricht-Grenze von 60 Prozent zu senken.

In der gemeinsamen Schuldenaufnahme für das EU-Aufbaupaket wegen der Corona-Krise sah der deutsche Finanzminister zudem den Einstieg in eine Fiskalunion. "Es ist der Start einer Fiskalunion auf eine Art, eine bessere Union am Ende", sagte Scholz. Als EU am Markt Schulden aufzunehmen, erfordere eine Reihe politischer Konsequenzen. "Eine davon ist, das wir über mehr Eigenmittel der EU entscheiden." Emissionshandel, Plastikabgabe, Digitalsteuer oder Finanztransaktionssteuer seien bereits als Quellen benannt, aus denen Mittel aufgebracht werden könnten. "Das sollte sehr schnell getan werden", mahnte Scholz aber.

Die EU-Kommission wolle einen Vorschlag Anfang nächsten Jahres machen, und die EU-Finanzminister sollten "sich darauf vorbereiten und die verschiedenen Optionen diskutieren". Scholz hat bereits angekündigt, dass eine Diskussion über die Eigenmittel bei einer informellen Tagung der europäischen Finanzminister am Freitag und Samstag in Berlin stattfinden soll.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2020 11:23 ET (15:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.