DJ Aktien Schweiz mit schwachen Vorgaben leichter

ZÜRICH (Dow Jones)--Schwache Vorlagen der US-Börsen haben am Dienstag an den europäischen Aktienmärkten gedrückt und auch die schweizerische Börse belastet. "Anleger haben Angst vor einer stärkeren Korrektur der hochbewerteten Technologiewerte, die auch noch hochgewichtet sind", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Entwicklung in Europa und den USA. Als weitere zuletzt vernachlässigte Risikofaktoren wurden die Brexit-Verhandlungen und die US-Wahl genannt. Immerhin erholte sich der eidgenössische Markt im späten Geschäft deutlich von den Tagestiefs.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 10.250 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 48,79 (zuvor: 33,23) Millionen Aktien.

Gegen den Trend ging es für die Aktie von Swiss Re um 0,2 Prozent nach oben. Positiv wurden die Aussagen zur anstehenden Erneuerungsrunde gewertet. Angesichts zunehmender Risiken, hoher Schadensforderungen und niedriger Zinsen erwartet Swiss Re über alle Segmente hinweg weiter anziehende Preise. ABB verloren 0,2 Prozent, der Industriegüterkonzern will rund 40 Millionen Franken in die Modernisierung seines Standorts in Turgi investieren. Nach einer Abstufung durch die Credit Suisse sanken Clariant um 1,9 Prozent.

Ganz unten im SMI-Tableau standen die Bankenwerte UBS und Credit Suisse mit Abschlägen von 2 bzw. 3,2 Prozent. Der Bankensektor zählte europaweit zu den schwächsten. Technologietitel liefen angesichts des Abverkaufs in den USA noch schlechter. In der Schweiz verloren Logitech und AMS bis zu 3,2 Prozent, Temenos schlossen nach einer Schlussrally unverändert.

Unter den Nebenwerten legten Zur Rose um 0,7 Prozent zu, die Versandapotheke hatte mit dem Krankenversicherer KPT ein neues Digitalangebot kreiert. Der künftige SMI-Aufsteiger Partners Group hat im ersten Halbjahr unter der Corona-Krise gelitten, wenngleich auch nicht so schlimm wie befürchtet. Die Titel des Vermögensverwalters verloren 1,1 Prozent.

