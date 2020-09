Am Dienstag hat Apple Klage gegen Epic eingereicht. Der iPhone-Hersteller verlangt Schadenersatz vom Fortnite-Publisher und bezweifelt dessen Motive. Apple wirft Epic Games Provisionsdiebstahl vor. Epic würde sich als moderner Robin Hood darstellen, sei aber in Wirklichkeit ein Unternehmen mit Milliarden Umsätzen und schlicht nicht bereit, etwas für den gewaltigen Nutzen zu zahlen, die es aus dem App-Store ziehe. Apple: Banaler Streit um Geld Tatsächlich habe Epic einen Nutzungsvertrag gebrochen, der für jeden Entwickler in gleicher Weise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...