FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 22. September:

MITTWOCH, DEN 09. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen (detailliert)

12:30 USA: Navistar, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/20

09:00 HUN: Verbraucherpreise 08/20

11:00 GRC: Industrieproduktion 07/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR 16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig DEU: Auftakt der Tarifgespräche für die Papierindustrie GBR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase DONNERSTAG, DEN 10. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q2-Zahlen (detailliert)

16:00 DEU: Verkündungstermin im jahrelangen Gerichtsstreit zwischen Daimler und dem Zulieferer Prevent LUX: Corestate Capital, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: EU-Handelskammer in China legt jährliches Positionspapier vor, das sich diesmal um die Probleme durch die Corona-Krise dreht 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 07/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 07/20

11:00 GRC: Arbeitslosenquote 06/20

11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/20

12:00 POL: Verbraucherprise 08/20 (endgültig)

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pressekonferenz 14.30 h 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 08/20

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

FREITAG, DEN 11. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 08/20

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 08/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 07/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 07/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 08/20 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/20 (endgültig)

14:30 USA: Realeinkommen 08/20

14:30 USA: Verbraucherpreise 08/20

EUR: S&P Ratingergebnis Portugal, Ukraine, Österreich, Norwegen, Luxemburg, Malta EUR: Moody's Ratingergebnis Polen, Slowakei

SONSTIGE TERMINE

EUR: Beginn Informeller Rat der EU-Wirtschafts- und Finanzminister sowie Treffen der Eurogruppe GBR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase MONTAG, DEN 14. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Hannover Rück Telefon-PK zum Rendez-Vous de Septembre 14:00 CHE: Roche, Pharma Day (online)

14:00 DEU: Verhandlung von Schadenersatzklage des Landes gegen Volkswagen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 07/20 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 07/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verwaltungsgerichtshof entscheidet über Dieselfahrverbote in Limburg und Offenbach DEU: Bitkom stellt Schüler-Studie zur Digitalisierung der Bildung vor NLD: Konflikt Iran-USA vor höchstem UN-Gericht. Im Rechtsstreit zwischen dem Iran und den USA beginnt die Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof. Der Iran hatte die USA verklagt wegen der Beschlagnahme iranischer Vermögen 2016. Zunächst befassen sich UN-Richter Beschwerden gegen das Verfahren der USA. DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 37. Kalenderwoche DEU: Schaeffler, Hauptversammlung

USA: Adobe, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 08/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 08/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 08/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/20 (endgütlig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 09/20

14:30 USA: Empire State Index 09/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 08/20

15:15 USA: Industrieproduktion 08/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 08/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Voltabox, Hauptversammlung

DEU: Deutsche Bahn AG

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

08:00 GBR: Verbraucherpreise 08/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 08/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 07/20

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 08/20

16:00 USA: NAHB-Index 09/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

DONNERSTAG, DEN 17. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 08/20

10:00 DEU: Regenbogen, Hauptversammlung

10:30 DEU: Travel24.com, Hauptversammlung

GBR: Next, Halbjahreszahlen

IRL: Ryanair, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/20 (endgültig)

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 08/20

14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 09/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

FREITAG, DEN 18. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Vapiano, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/20

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 08/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 07/20

10:00 POL: Industrieproduktion 08/20

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/20

16:00 USA: Frühindikator 08/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/20 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE

DEU: Verfallstag «Hexensabbat» an der Börse, Frankfurt/M. MONTAG, DEN 21. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 CHE: SNB Volkswirtschaftliche Daten 09/20

09:00 DEU: Hannover Rück Telefon-PK zum Rendez-Vous de Septembre EUR: Informelle Gespräche der EU-Handelsminister, Berlin SONSTIGE TERMINE

DEU: Dialogwoche des Deutschen Verpackungsinstituts (dvi) EUR: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister - 1. Tag, Brüssel GBR: Fortsetzung: Online-Konferenz der britischen Labour-Partei, London DIENSTAG, DEN 22. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 38. Kalenderwoche GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister - 2. Tag und letzter Tag, Brüssel EUR: EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten, Brüssel SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Allianz-Autoforum: «Cyber Risks in the Connected Car Eco System» (online), München °

