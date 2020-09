DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GALILEO - Sie soll eine höhere Genauigkeit für Smartphones liefern, besser zu empfangen sein und einen Katastrophenwarndienst möglich machen: die zweite Generation des Satellitennavigationssystems Galileo. EU-Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton will den Ausbau des Netzes vorantreiben und bereits die ersten Satelliten der zweiten Generation in Auftrag geben, obwohl die Satellitenkonstellation noch gar nicht komplett ist. Damit würde der Zeitplan um zwei Jahre beschleunigt, die ersten Satelliten der neuen Generation sollen bereits 2024 ins All gebracht werden. Manche Experten kritisieren dies als zu ehrgeizig und sehen ein Risiko - auch wegen des Galileo-Ausfalls im Juli 2019, der allerdings nicht mit den Satelliten zusammen hing. Breton will mit seinem Vorstoß erreichen, dass Galileo robuster wird und Europa wettbewerbsfähig gegenüber Konkurrenten wie GPS. (SZ)

ENBW - Im Oktober beginnt das Energieunternehmen ENBW ein Forschungsprojekt, das einen Durchbruch für das kontaktlose Laden von elektrisch betriebenen Bussen und Lkws bedeuten könnte. Bei dieser Methode werden E-Busse während der Fahrt über die in die Straße eingelassenen Spulen induktiv geladen. Die Spulen werden dabei in dem Moment aktiviert, sobald ein Fahrzeug über sie hinwegrollt. Die Technologie, die von dem israelischen Startup Electreon geliefert wird, hat mehrere Vorteile. Lange Strecken können ohne ladebedingte Standzeiten zurückgelegt werden. Die Batterie für das induktive Laden ist zudem bedeutend leichter und günstiger als bei der bisher angewendeten Methode, den Stromspeicher mithilfe eines Kabels zu laden. (Handelsblatt)

TUI - Die Grünen haben den Druck auf die Bundesregierung erhöht, die Staatshilfen für Tui an Bedingungen zum Erhalt von Arbeitsplätzen und an ökologische Standards zu knüpfen. "Die Bundesregierung darf ihre Fehler vom Lufthansa-Deal nicht wiederholen", sagte Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, der Rheinischen Post. "Sie muss sich in den Verhandlungen mit der Tui dafür einsetzen, dass sie einen direkten Einfluss auf die wichtigen strategischen Entscheidungen des Unternehmens nehmen kann." (Rheinische Post)

MOLLIE - Das niederländische Startup Mollie, das im Bereich Finanztechnologie tätig ist, hat von internationalen Geldgebern 90 Millionen Euro erhalten. Damit steigt die Firma nach eigenen Angaben in die Riege der "Einhörner" auf, wird also mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet. Das Investment steht für einen Trend, auch andere jüngere Zahlungsabwickler werden hoch bewertet. Das schwedische Klarna soll laut Insiderinformationen vor einer Finanzierungsrunde in Höhe von 500 Millionen Dollar und einer Bewertung von zehn Milliarden Dollar stehen. (Handelsblatt)

ZF FRIEDRICHSHAFEN - ZF Friedrichshafen will zusammen mit dem US-Startup Aeva neue Sensoren für das autonome Fahren entwickeln. Noch sind die Produkte aber teuer. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2020 00:31 ET (04:31 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.