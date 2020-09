DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU-KONJUNKTURPAKET - Die EU-Kommission hat eine schnelle Prüfung der Corona-Wirtschaftshilfen zugesagt. "Wir halten hier nichts auf", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager dem Handelsblatt. "Wir brauchen derzeit im Mittel 13 Tage von der Anmeldung bis zur Genehmigung - das ist Lichtgeschwindigkeit für die Beihilfenkontrolle." Laut Vestager hat die EU-Kommission bisher 280 Entscheidungen über Corona-Hilfen mit einem Gesamtvolumen von 2,9 Billionen Euro getroffen. "Rund die Hälfte der Summe" entfalle auf Deutschland. Doch bei der Umsetzung des 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpakets der Bundesregierung hakt es. Nach einer Übersicht des Bundesfinanzministeriums wurde bisher erst eine von elf notwendigen Förderrichtlinien von der Brüsseler Behörde genehmigt. "Viele der Programme wurden noch gar nicht bei uns angemeldet", kontert Vestager. Tatsächlich wird in den Ministerien noch an Richtlinien gearbeitet, etwa zur Förderung der Luftfahrtbranche oder der Autoindustrie. Immerhin: Vestager sieht in dem deutschen Konjunkturpaket eine Chance für Europa. Es würden auch die Lieferanten anderswo profitieren, wenn ein deutsches Unternehmen Hilfe erhalte, sagte sie. "Wenn dieser Mechanismus funktioniert, kann Deutschland zur Lokomotive Europas werden." (Handelsblatt)

CHINA - Aus China kommen immer mehr Signale für eine schnelle wirtschaftliche Erholung. Nach Einschätzung von Mark Wang, Chef der Großbank HSBC in China, hat das Land beim Produktionsvolumen schon fast wieder Vorkrisenniveau erreicht. "Wir haben das Ende der V-Kurve bereits hinter uns gebracht", so Wang am Dienstag auf der Handelsblatt-Tagung "Asia Business Insights". HSBC rechnet fürs laufende Jahr in China mit einem Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent. Unterstützt wird diese Prognose von positiven Frühindikatoren wie dem Einkaufsmanagerindex für die verarbeitende Industrie Chinas, der im August überraschend deutlich gestiegen war. Solche Zahlen nähren auch in der deutschen Wirtschaft die Hoffnung, dass China erneut zur Lokomotive für die gesamte Weltwirtschaft werden könnte. (Handelsblatt)

ENERGIEVERSORGER - Wer seinen Strom- oder Gaslieferanten oft wechselt, für den könnte es bald teurer werden. Auskunfteien planen dazu offenbar Datenpools. (SZ)

LIEFERKETTENGESETZ - Die Bundesregierung hat die Verabschiedung von Eckpunkten für das geplante Lieferkettengesetz erneut verschoben. Die Differenzen zwischen den zuständigen Ministerien konnten bislang nicht überwunden werden. Nach Informationen des Handelsblatts aus Regierungskreisen treffen sich am Donnerstag Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Sozialminister Hubertus Heil (SPD) sowie Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zum Gespräch. Das Gesetz soll deutsche Unternehmen zur Einhaltung von sozialen Mindeststandards auch bei ihren Lieferanten verpflichten. Streit gibt es unter anderem über die Einbeziehung von Umweltauflagen. (Handelsblatt)

EU-KOMMISSION - Obwohl Valdis Dombrovskis aus dem kleinen EU-Land Lettland stammt, wird er in Brüssel zum wichtigsten Kommissar unter Ursula von der Leyen. Der 49-Jährige übernimmt künftig zusätzlich zum Amt des Vizepräsidenten die Aufgabe des Handelskommissars. Phil Hogan, der bisher den Posten innehatte, trat wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln zurück. "Von der Leyen ist dabei den Hogan-Unfall in einen Sieg zu verwandeln", sagte ein Insider der EU-Kommission. "Sie macht ihren loyalsten Kommissar zu ihrer rechten Hand." Der frühere Ministerpräsident, der Lettland für vier Jahre regierte, gilt nicht als kommunikationsstark, aber als fleißig und zuverlässig. "Dombrovskis ist jemand, der bis früh um fünf Uhr verhandeln kann. Er kommt auch mit harten Verhandlungspartnern zurecht. Gerne wird er als zurückhaltender Mensch unterschätzt", heißt es in Kommissionskreisen. Für von der Leyen hat Dombrovskis noch einen weiteren Vorzug: Er drängt sich nicht ins Rampenlicht. "Er wird der Kommissionspräsidentin nicht die Show stehlen", sagt ein Beamter. Von der Leyen hatte in ihrer Not nach dem Rücktritt des einflussreichen Hogan bereits kommissarisch das Amt an ihn übertragen. Der studierte Ökonom spricht exzellentes Englisch und versteht gut Deutsch. Er wird auch weiterhin neben Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni die EU-Exekutive in der Euro-Gruppe vertreten. (Handelsblatt/FAZ)

SCHULGIPFEL - Kanzlerin Angela Merkel will gemeinsam mit der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und den Kultusministern der Länder bei einem zweiten Corona-Schulgipfel über einen Digitalisierungsschub für die Schulen beraten. Das Treffen werde am 21. September im Kanzleramt stattfinden, erfuhren die Zeitungen der Funke Mediengruppe aus Koalitionskreisen. (Funke Mediengruppe)

