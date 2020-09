Dieburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Innovation, entwickelt für Frauen, die sich natürlich aussehende Brüste für einen langen Zeitraum wünschenPOLYTECH Health & Aesthetics GmbH, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Brustästhetik und in der -rekonstruktion, gab heute die Erweiterung seines B-Lite®-Portfolios mit den weltweit ersten und einzigen Lightweight Brustimplantaten bekanntB-Lite® Brustimplantate (https://polytech-health-aesthetics.com/de/produkte/brustimplantate/b-lite-lightweight-implants/) haben viele Vorteile für Frauen, wie Berichte über eine schnellere Genesung und geringere postoperative Schmerzen zeigten, so dass die Patientinnen ihre tägliche Routine wieder früher aufnehmen können1). Das erweiterte Portfolio umfasst B-Lite® mit der fein-mikrotexturierten MESMO®-Oberfläche und der einzigartigen Microthane®-Implantathüllenbeschichtung.Video: https://youtu.be/l46tjCDpWbs (https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fl46tjCDpWbs&data=02%7C01%7Cguy.allouche%40cision.com%7C5d0bf360b2e54169560908d853f6dd8a%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637351667095856396&sdata=dbI%2B8wS0vDQk0CbCYvkN6HDcrOW0HzMX2uDSsM3OoZY%3D&reserved=0)"Während sich der Ästhetik-Markt auf die 'neue Normalität' einstellt, erhöhen wir als POLYTECH unsere R&D-Anstrengungen und unsere Investitionen in die Zukunft unserer Industrie. Wir bieten Frauen und Chirurgen die erste echte Innovation in der Brustästhetik seit über 30 Jahren", erklärte Wolfgang Steimel, CEO von POLYTECH. Herr Steimel fügte hinzu: "B-Lite® Implantate reduzieren nachweislich den Druck auf das Brustgewebe um bis zu 50%2). Ob zur Augmentation oder zur Rekonstruktion, Frauen wollen langanhaltend schöne Brüste haben, aber sie wollen nicht das zusätzliche Gewicht. Unser neues Sortiment bietet diesen einzigartigen Vorteil jetzt mit jeder Implantatoberfläche."B-Lite® Implantate wurden entwickelt, um über die Zeit schöne, natürlich aussehende Brüste zu ermöglichen. B-Lite® Brustimplantate üben weniger Druck und Belastung auf das Gewebe aus. Dadurch wird der Einfluss der Schwerkraft auf die alternde weibliche Brust reduziert. Sie verringern die dynamischen Kräfte auf das Brustgewebe, was zu einer geringeren Dehnung durch Bewegung führt und somit einen höheren täglichen Komfort bietet.Mit B-Lite® kann die Patientin das gewünschte größere Brustvolumen bei geringerem Gesamtgewicht als mit traditionellen Brustimplantaten erreichen."Wir sind sehr begeistert von den Möglichkeiten, die B-Lite® den Frauen bietet. Bei der Brustrekonstruktion behandeln Chirurgen Frauen mit bereits geschwächtem Brustgewebe. Durch die Reduzierung von Gewicht und Druck, die durch traditionelle Implantate verursacht werden, können B-Lite® Brustimplantate neue Möglichkeiten für Rekonstruktionspatientinnen bieten, wodurch die Genesungszeit, unerwünschte Komplikationen und unnötige Reoperationen potenziell reduziert werden können", erklärte Professor Moustapha Hamdi,Vorsitzender der Abteilung für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie am Universitätsklinikum Brüssel.Über POLYTECHPOLYTECH Health & Aesthetics GmbH, ein international führendes Unternehmen im Bereich der Brustästhetik, mit globaler Präsenz in über 80 Ländern, ist auf die Entwicklung und Herstellung von Silikonimplantaten spezialisiert. Das 1986 in Dieburg, Deutschland, gegründete Unternehmen konzentriert sich auf Brustimplantate, die sowohl in der rekonstruktiven als auch in der ästhetisch-plastischen Chirurgie eingesetzt werden. POLYTECH ist der einzige deutsche Hersteller von Weichteilgewebeimplantaten. Alle Produkte werden ausschließlich am Firmensitz in Deutschland entwickelt und unter Reinraumbedingungen hergestellt. Das Unternehmen beschäftigt über 280 Mitarbeiter.https://polytech-health-aesthetics.com (https://polytech-health-aesthetics.com/)* POLYTECH-Produkte werden in den USA und in Kanada nicht verkauft.1) Govrin-Yehudain O, Mataris Y, Govrin-Yehudain J, J. Aesthetic Surgery 2018 Oct (10): 1092-10962) Gezeigt für identisch geformete, anatomische Implantate mit hohem Profil; Breast Implants and Presssure (2018), G&G Data on FileOriginal-Content von: POLYTECH Health & Aesthetics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132623/4701300