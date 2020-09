Das kanadische Transportunternehmen für Mineralöl und Gas, Inter Pipeline Ltd. (ISIN: CA45833V1094, TSE: IPL), schüttet eine monatliche Dividende in Höhe von 0,04 kanadischen Dollar (CAD) aus. Die Zahlung erfolgt am 15. Oktober 2020 (Record date: 21. September 2020). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 0,48 CAD an seine Investoren aus. Bei einem aktuellen Börsenkurs von 13,91 CAD ergibt sich ...

