Aktien: Alibaba kontert Trump - Aktie vor Entscheidung

US-Präsident Donald Trump hat gestern den Druck auf chinesische Unternehmen noch einmal erhöht: Er plädiert dafür, die beiden Volkswirtschaften zu "entkoppeln". Zuvor hatte er nach Huawei mit Tiktok und der Tencent-Tochter Wechat die nächsten chinesischen Technikunternehmen aufs Korn genommen. Auch auf weitere Firmen aus China könnte der politische Druck steigen, darunter Alibaba. Der Onlinehändler und Amazon-Konkurrent konterte aber die im Raum stehenden Drohungen mit unerwartet guten Quartalszahlen. Die sich in der Corona-Krise verstärkenden Trends zu Online-Shopping und Heimarbeit bescherten Alibaba den Angaben zufolge im ersten Quartal des Bilanzjahres 2020/2021 einen Umsatzsprung von rund einem Drittel auf 148 Milliarden Yuan, umgerechnet etwa 18,8 Milliarden Euro. Besonders stark legte dabei das Cloud-Geschäft zu, wie Alibaba mitteilte. Der Gewinn stieg dabei noch deutlicher als der Erlös: Laut Alibaba belief sich das Nettoergebnis im abgelaufenen Quartal auf 47,59 Milliarden Yuan, was etwa 5,7 Milliarden Euro entspricht. Vor Jahresfrist hatte der Konzern einen Gewinn von 21,25 Milliarden Yuan ausgewiesen. Die Analystenerwartungen schlug Alibaba sowohl beim Erlös als auch beim Nettogewinn. Wichtige Unterstützung wird getestet Ganz so positiv hatte sich die Aktie von Alibaba zuletzt aber nicht entwickelt. Die Aktie konnte zwar einen neuen Rekord bei rund 300 Dollar erzielen, aber anschließend ging es wie mit anderen Tech-Werten deutlich bergab. Nun wird die charttechnische Unterstützung bei rund 270 Dollar getestet. Das vorherige Gap (s. Ellipse) wurde damit geschlossen. Auch der MACD (Momentum) dreht nach unten, was auf eine fehlende Dynamik hinweist. Der aktuelle Test wird entscheidend sein, ein kurzfristiger Rebound erscheint nach dem schnellen Absturz allerdings möglich. Enthaltene Werte: US01609W1027

