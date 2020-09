Rund 1 Prozent gab der DAX wieder nach, nachdem die Börsenwoche so positiv beginnen konnte. Die Schwäche in den US-Indizes setzte sich direkt nach dem Börsenfeiertag fort und hat damit auch wieder den europäischen Markt erreicht. Was waren dafür die Auslöser? Erneute DAX-Schwäche Konnte der Montag noch mit einem klarem Trend auf der Oberseite aufwarten, vollzog der DAX am Dienstag erneut eine Wendung. Die Tendenz vom Montag setzte sich zunächst noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...