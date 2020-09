Seit fünf Handelstagen bewegt sich der Goldpreis in einer relativ engen Tradingrange von lediglich 55 Dollar.Die am frühen Morgen veröffentlichten Inflationsdaten aus China vermochten daran wenig zu ändern. Mit einem Rückgang von 2,7 auf 2,4 Prozent p.a. fiel die Geldentwertung wie von Analysten erwartet aus. Deutlich stärker dürften sich die Investoren für die US-Inflationsraten interessieren, die am Freitag zur Bekanntgabe anstehen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage ...

