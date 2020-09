DGAP-News: Anleger-Research / Schlagwort(e): Finanzierung/Bohrergebnis

Arbor Metals nimmt Vorarbeiten für das Rakounga-Projekt in Burkina Faso auf!



09.09.2020 / 08:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Arbor Metals nimmt Vorarbeiten für das Rakounga-Projekt in Burkina Faso auf! Gesellschaft möchte außerdem eine 3 Millionen Dollar-Finanzierung durchführen.

Die Top-Gold-Aktienempfehlung, das Unternehmen Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040; WKN: A2PX21) gibt aktuell bekannt, dass die Vorarbeiten des Explorationsprogramms für das Rakounga-Goldprojekt in Burkina Faso, Westafrika, aufgenommen wurden. Die ersten Analysen bestehen aus einem Erhebungs- und Probenahmeprogramm, mit dem potenzielle Goldmineralisierungen ermittelt werden sollen, die sich von der Nordgrenze des Projekts nach Südwesten vom Mineralisierungsabschnitt Bouboulou 1 aus erstrecken. Diese Untersuchungen werden das geochemische Verständnis für das Projekt verbessern und Arbor Metals Corp. bei der Ausrichtung auf neue Gebiete für Folgebohrungen helfen.

Auf der Grundlage ermutigender erster Hinweise der Feldbesatzung hat der Verwaltungsrat beschlossen, mit der Planung der nächsten Explorationsphase zu beginnen, um das aktuelle Programm weiterzuverfolgen. Infolgedessen hat das Unternehmen bestätigt, frisches Kapital in Höhe von 3.000.000 USD durch eine nicht vermittelte Privatplatzierung aufnehmen zu wollen, die zu einem Preis von 1,90 USD pro Aktie auf den Markt gebracht werden soll. Der Erlös aus dem Angebot soll zur Unterstützung der Bohrarbeiten am Projekt und für das allgemeine Betriebskapital verwendet werden.

Das Rakounga-Goldprojekt besteht aus einem Explorationsareal von 250 Quadratkilometern entlang des Goren Greenstone Belt im Zentrum von Burkina Faso. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, einen hundertprozentigen Anteil an dem Projekt zu erwerben. Arbor Metals hat die Kontrolle über die im Rahmen des Projekts durchgeführten Operationen und wird versuchen, die früher durchgeführten historischen Bohr- und Vermessungsarbeiten in ihrer Dimension zu erweitern.

Rakounga enthält mehrere aktive Orpaillages (Artisinal Mining-Gebiete), nämlich Koaltenga, Gounga und Porphyry, die bestätigen, dass eine weit verbreitete Goldmineralisierung vorliegt. Für Anleger stellt dieser Junior-Explorer im Early Stage Stadium so etwas wie die Aussicht auf exorbitante Renditeträume dar.

Seit einigen Wochen befindet sich die Aktie von Arbor Metals auf Grund hoher spekulativer Phantasie des Marktes, die sich aus der Hoffnung auf baldige positive Explorationsresultate speist, in einem steilen und kontinuierlichen Aufwärtstrend.

Jetzt scheint der Moment gekommen, in dem diese große Erwartungshaltung der Anleger ihre Beglaubigung erfahren wird und weiteres unmittelbares Ausbruchspotential freigesetzt werden kann.

Burkina Faso ist das neue "Elefantenland" des Goldes und bietet allen Interessierten ein stabiles politisches Umfeld. Die Regierung steht neuerdings der Bergbauindustrie und ausländischen Investitionen betont freundlich gegenüber. Deshalb konnte Burkina Faso in den letzten Jahren zum am schnellsten wachsenden Goldproduzenten Afrikas avancieren und ist bereits der viertgrößte Goldförderer dieses Kontinents.

In den vergangenen sechs Jahren wurden acht neue Minen in Betrieb genommen. Das Land weist hervorragendes geologisches Potenzial auf. Die Grünsteingürtel, die alle großen Lagerstätten in Ghana und der Elfenbeinküste beherbergen, verlaufen in Richtung Norden nach Burkina Faso weiter.

Burkina Faso wird erst seit weniger als 15 Jahren modernen Mineralexplorationen unterzogen, weshalb es im Vergleich zu den Nachbarländern Ghana und Mali, die erstklassige Goldminen in denselben Gürteln des Birimian-Gesteins beherbergen, kaum erkundet wurde.

Dies demonstriert trefflich das exzellente Upside-Potential, das sich Investoren mit dem Kauf von Anteilsscheinen an diesem Unternehmen sichern, denn Arbor Metals Schlüsselprojekt liegt wie gesagt genau in diesem Grünsteingürtel.





Kaufargumente: Gold als "sicherer Hafen"

Gold gewinnt als berühmter "sicherer Hafen" wieder erhebliche Bedeutung in der Welt der Geldanlage. Die Coronaviruskrise offenbart die Verletzbarkeit der globalen Finanzsysteme und demonstriert, dass die Papierwährungen dauerhaft fragil sein könnten. Gold ist ein mächtiger Inflationsschutz.



Gold vor neuem "Super Cycle"

Während des 2. Quartals 2020 steigt der Goldpreis weiter an und hat sogar bei 2060 USD ein neues Allzeithoch erreicht! Ein Ausbruch weit über 2.250 US Dollar / Unze scheint nur eine Frage der Zeit. Profitabler Investment Hebel

Ein Investment in qualitativ hochwertige Junior-Miningcompanies bietet dem gewinnorientierten Privatinvestor viele strategische Vorteile. Er vermeidet die logistisch schwierigen Nebeneffekte eines Direktinvestments in Gold und profitiert gleichzeitig von höheren Hebelwirkungen als bei einem Kauf von Aktien der großen Produktionsgesellschaften. Attraktiver Investment Case

Arbor Metals Corp. liefert mit seinem Fokus auf Goldprojekte im noch weitgehend unentdeckten afrikanischen Elefantenland für Commodities, Burkina Faso, einen attraktiven Investment Case. Akquisitionsstrategie

Das Unternehmen hat mit der im Februar vollzogenen Akquisition der privaten Mineralexplorationsgesellschaft Kruger Gold Corp. jetzt Zugriff auf eine 75% Kaufoption für das Rakounga Goldprojekt in Burkina Faso. Diese Lagerstätte weist erhebliches Upside Potential auf. Explorationsstart

Das Management hat bereits für Anfang September weitreichende Explorationsaktivitäten angekündigt, ein anziehender positiver Newsflow sollte synchron für steigende Kurse sorgen, das Aufwärtsmomentum ist seit Monaten stabil und überzeugend. Hervorragende Resultate in der Vergangenheit

Arbor Metals kann sich bei seinen nächsten Analyseschritten auf vielversprechende Resultate aus vergangenen Explorationsprogrammen stützen. Die potentielle Werthaltigkeit der Ressource ist also bereits nachgewiesen.



Erfahrenes Managementteam

Das Managementteam verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Minenbranche und in der Finanzindustrie. Burkina Faso - hervorragender Standort

Weil Burkina Faso mittlerweile politisch und juristisch ein hervorragender Standort für geologische Betätigungen geworden ist, liegen raschen Untersuchungserfolgen keine Steine mehr im Weg Anleger-Empfehlung: Arbor Metals Corp. hat sich sich die Möglichkeit erkauft, einen 75% Anteil an einem der spannendsten Goldprojekte in Afrika zu erwerben: Nach Akquisition von Kruger Gold Corp. stehen die fundamentalen wie charttechnischen Signale auf grün! Mit der Akquisition der privaten Explorationsgesellschaft Kruger Gold Corp. öffnet das kanadische Junior-Goldunternehmen Arbor Metals ein ganz neues Kapitel in seiner Firmengeschichte. Es besteht kein Zweifel daran, dass dies für Arbor Metals Corp. ein "goldenes" Kapitel sein wird. Burkina Faso, das Land, in dem sich das neue Schlüsselprojekt Rakounga befindet, ist ein echtes "Boomland" für Goldexploration und Produktion. Hier exzellent positioniert zu sein, kommt einem Sechser im Lotto gleich. Es gibt nur noch ganz wenige Staaten auf dieser Welt, die es Anlegern erlauben, aussichtsreiche Weltklassegoldprojekte gewissermaßen vom absoluten Frühstadium an begleiten zu können. Wer jetzt in Arbor Metals investiert, hat die Chance, vom ersten Explorationsschritt bis zum Gang in die Produktion oder einer Übernahme die ganze Wertschöpfungspalette einer Mineralgesellschaft profitabel durchlaufen zu können. Nach einer kleinen Korrektur vom Allzeithoch bei 1,20 Euro bis auf die Unterstützung um 1 Euro bieten sich jetzt charttechnisch neue exzellente Einstiegsgelegenheiten. Das Management hat bereits weitreichende Explorationsaktivitäten angekündigt, ein anziehender positiver Newsflow sollte synchron für steigende Kurse sorgen, das Aufwärtsmomentum seit Monaten ist stabil und überzeugend. Der haussierende Goldpreis bietet eine exzellente Rahmung für weiter steigende Kurse. Weil Burkina Faso mittlerweile politisch und juristisch ein hervorragender Standort für geologische Betätigungen geworden ist, liegen raschen Untersuchungserfolgen keine Steine mehr im Weg. Arbor Metals kann sich bei seinen nächsten Analyseschritten auf vielversprechende Resultate aus vergangenen Explorationsprogrammen stützen. Die potentielle Werthaltigkeit der Ressource ist also bereits nachgewiesen. Das heißt: Die Wahrscheinlichkeit, dass Arbor Metals auf einem sagenhaften Goldschatz sitzen könnte, ist hoch, sofern sich die Indikatoren aus den früheren geochemischen Analysen durch weitere profunde Explorationsmaßnahmen verifizieren lassen. Deshalb empfehlen wir, Positionen im Depot aufzubauen und den Titel in die Watchlist aufzunehmen.

Über die Gesellschaft: Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040; WKN: A2PX21) ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen und konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner Vermögenswerte sowie auf die Akquisition zusätzlicher Liegenschaften. Auf das Rakoungaprojekt in Burkina Faso besitzt die Gesellschaft eine 75%ige Kaufoption.Die Rakounga-Region liegt im legendären Greenstone Belt von Burkina Faso, der zu den bedeutendsten Verererzungsarealen Afrikas gehört. Vielversprechende Voruntersuchungen der Vorgängerbetreiber des Projekts haben herausgearbeitet, dass die Mineralisierungsstruktur der Liegenschaft auf hohe Goldgehalte hindeutet. Burkina Faso ist eines der bislang am wenigsten explorierten Länder der Welt. Hier werden hohe Edelmetallvorkommen vermutet.







Anleger-Research





Disclaimer: Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Anleger-Research auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Anleger-Research enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Alle in dem vorliegenden Report zu Arbor Metals Corp. geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Anleger-Research verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Anleger-Research ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Bevor in Wertschriften oder sonstige Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte jeder einen professionellen Anlageberater konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn macht oder ob die Risiken zu groß sind. Anleger-Research übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Informationen und Inhalte, die sich in diesem Report oder auf unserer Webseite befinden, von Anleger-Research verbreitet werden oder durch Hyperlinks von Anleger-Research aus erreicht werden können (nachfolgend Service genannt). Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und Anleger-Research keine Haftung übernimmt. Anleger-Research behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf Anleger-Research bereitgestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Anleger-Research schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Anleger-Research nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der Service von Anleger-Research darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei Anleger-Research abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von Anleger-Research zugesandten Informationen oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Offenlegung der Interessen: Die auf den Webseiten von Anleger-Research veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen grundsätzlich werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem Grund muss allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Dies gilt auch für die vorliegende Studie zu Arbor Metals Corp.. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen bzw. von dem Unternehmen nahestehenden Kreisen in Auftrag gegeben und entgeltlich entlohnt. Anleger-Research und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft (Arbor Metals Corp.) bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Anleger-Research zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an Wertpapieren/ Aktienbeständen in Arbor Metals Corp., welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Anleger-Research handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die ihrerseits signifikante Aktienpositionen halten. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Die Publikationen von Anleger-Research sollten somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen. Die in den jeweiligen Publikationen von Anleger-Research angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung. Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen, kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung. Natürlich gilt es zu beachten, dass Arbor Metals Corp. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt Arbor Metals Corp.. einen Wechsel auf die Zukunft aus. Wie bei jedem Micro Cap gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen. Deshalb dient Arbor Metals Corp.. nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richtet sich unsere Empfehlung, findet in Arbor Metals Corp. aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt.

09.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



