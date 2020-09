Die aktuell längste Serie: RTL Group mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.55%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Dienstag General Motors Company mit 7,93% auf 32,38 (408% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,69%) vor Steinhoff mit 6,31% auf 0,04 (8% Vol.; 1W -4,35%) und Klondike Gold mit 5,52% auf 0,15 (0% Vol.; 1W -5,56%). Die Tagesverlierer: Noble Corp plc mit -19,35% auf 0,03 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,64%), Vapiano mit -13,12% auf 0,07 (8% Vol.; 1W -15,38%), SW Umwelttechnik mit -5,41% auf 35,00 (79% Vol.; 1W -3,31%)Die höchsten Tagesumsätze hatten General Motors Company (3367,52 Mio.), Wells Fargo (2353,03) und Coca-Cola (1770,92) ....

