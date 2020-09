Der Thermo-Hygrostat ETUH22 überwacht die Temperatur und die Luftfeuchte. Ein Wechslerkontakt wird entweder bei hoher Luftfeuchtigkeit oder niedriger Temperatur geschaltet, um eine Heizung, einen Lüfter, ein Klimagerät oder Luftentfeuchter direkt anzusteuern. An dem Regler wird die Temperatur von 0 bis 60 °C und die Feuchte zwischen 20 und 90 % relativer Feuchte per rotem und blauem Drehregler eingestellt. In dem Doppelthermostat TRV22 von Elmeko ...

