Im frühen Handel kostet Gemeinschaftswährung Euro 1,1773 Dollar und damit in etwa so viel wie im späten Handel am Dienstag.Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Euro ebenfalls stabil - der Kurs liegt kaum verändert zum Vorabend bei 1,0813 Franken. Ein Dollar kostet derweil 0,9185 Franken.Der Greenback hat in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...