Die Wiener Börse wird zur Wochenmitte mit Abschlägen erwartet, nachdem am Vorabend erneut starke Verluste an der Wall Street eingesetzt hatten. Eine Bankenindikation signalisierte für den heimischen Leitindex ATX eine halbe Stunde vor Handelsauftakt ein Minus von 0,5 Prozent.Bereits im asiatischen Handel wurden deutliche Kursabgaben verzeichnet, was nicht zuletzt auf die am Vorabend verzeichneten ...

