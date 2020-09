Dublin und New York (ots/PRNewswire) - Avature, eine führende SaaS-Plattform für Talentgewinnung und Talentmanagement, hat eine Integration mit WeChat Work, der Office-Management-Plattform für die Unternehmensebene von Tencent, angekündigt. Die Plattform kombiniert die traditionelle WeChat-Umgebung mit spezifischen Funktionen, um die unternehmensinterne Kommunikation zu verwalten, die Effizienz interner Mitarbeitergruppen zu steigern und Geschäftsbeziehungen zu verbessern.Durch die Zusammenarbeit mit einem der größten Technologieunternehmen in China treibt Avature damit seine geschäftlichen Bestrebungen in der Region voran, in der bereits führende Kunden wie L'Oréal, Bayer und Shell betreut werden. WeChat Work wurde während der Pandemie von mehr als 220 Millionen Menschen genutzt und ist damit nicht nur einer der Marktführer, sondern auch Vorreiter der digitalen Revolution am Arbeitsplatz in China.Im Zuge der neuen Partnerschaft bietet Avature jetzt eine Einmalanmeldung bei WeChat Work an, sodass sich Benutzer nahtlos direkt von WeChat Work aus bei ihren Portalen anmelden können, ohne erneut Anmeldeinformationen eingeben zu müssen. Auf diese Weise können Personalverantwortliche ihre Prozesse optimieren, Zeit sparen und die Leistungsfähigkeit steigern, da zahlreiche Tätigkeiten im Personalbereich mühelos und von unterwegs getätigt werden können.Die Integration findet inmitten eines Wendepunkts in der Unternehmenslandschaft der Region statt. Die Lockdown-Maßnahmen und die Regeln zur sozialen Distanzierung während der Pandemie haben Chinas digitale Transformation beschleunigt und die Unternehmen dazu veranlasst, nach Alternativen zu suchen, um Kommunikation und Arbeitseinsatz zu optimieren. Das Land erprobt sich aktuell in seiner Post-COVID-Realität und es ist zu erwarten, dass Produktivitäts-Apps in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitswelt sein werden."Avature erleichtert nicht nur direkt von Kunden angeforderte Integrationen, sondern ist auch stets auf der Suche nach neuen Integrationen", so Dimitri Boylan, Gründer und CEO von Avature. "Diese Integrationen tragen zur Wertsteigerung bei und stehen mit unserem Ziel im Einklang, Anwerbern und Personalvermittlern das tägliche Leben leichter zu machen."Informationen zu AvatureAvature ist ein Vorreiter der CRM-Technologie für die Personalbeschaffung und eine äußerst flexible SaaS-Plattform für Unternehmen, die für die Talentgewinnung und das Talentmanagement eingesetzt wird und die Innovationen im Bereich der HCM-Software vorantreibt. Avature wurde von Dimitri Boylan gegründet und unterstützt die führenden Personalstrategien von über 650 Kunden auf Unternehmensebene in 164 Ländern und in 32 Sprachen. Dazu gehören 110 der Fortune-500- und 28 der Forbes Global 100-Unternehmen.Die Lösungen von Avature umfassen das Sourcing von Shared Services, die Bewerberverwaltung, Videobewerbungsgespräche, das Hochschul- und Veranstaltungs-Recruiting, das Mitarbeiterempfehlungs-Management, Onboarding-Plattformen, Mitarbeiterbindung über die Arbeitgebermarke und Leistungs-Management, Mitarbeitermobilität und Personaloptimierung. Das Unternehmen erbringt seine Leistungen über die firmeneigene private Cloud mit Rechenzentren in den USA, Europa und Asien und hat Niederlassungen in Buenos Aires, London, Madrid, Melbourne, München, New York, Shenzhen und Paris. Weitere Informationen finden Sie auf www.avature.net oder folgen Sie @Avature.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/386722/Avature_Logo.jpgPressekontakt:Avature-PressestelleMaria Lorenzo Briscopress[@]avature.netOriginal-Content von: Avature, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82354/4701359