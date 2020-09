DGAP-News: France Biotech / Schlagwort(e): Konferenz

HealthTech Innovation Days gibt Einzelheiten zum Programm und zum Status der Anmeldungen bekannt Mit der starken Unterstützung von Partnern aus dem Gesundheitsmarkt, die ihr Sponsoring von der letztjährigen Konferenz erneuert haben und weiteren Interessenten, die sich an dem Austausch beteiligen möchten, um zum Wohle aller Patienten innovative therapeutische Lösungen so schnell wie möglich von der Entwicklung in den Markt zu bringen. Paris, Frankreich, 9. September 2020 - HealthTech Innovation Days (HTID(R)), ein Forum, dessen Ziel es ist, die Zusammenarbeit innerhalb des internationalen Gesundheitsmarktes voranzutreiben und zu fördern, gab heute Einzelheiten zum Programm und zum Status der Anmeldungen seiner bevorstehenden, am 5. Und 6. Oktober auch digital in Paris stattfindenden Konferenz bekannt. Bisher haben sich über 100 europäische Healthtech-Unternehmen und über 200 Investoren aus der ganzen Welt (Europa, Nordamerika, Asien, Naher Osten, Australien.), darunter Bain Capital Public Equity, Andreessen Horowitz und Battery Ventures angemeldet. Komplettiert wird die Anmeldeliste mit über 15 Pharmaunternehmen und ihren Business-Development- und Corporate-Venture-Abteilungen, was die Durchführung hochkarätiger Meetings auf der HTID sicherstellt. Das straffe Programm, das sich mit den wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 auf das Gesundheitswesen beschäftigt, soll die positiven Maßnahmen veranschaulichen, die auch weiterhin innerhalb der Branche durchgeführt werden. Darüber hinaus bietet das Programm Diskussionsforen über die Sicherstellung einer möglichst effizienten Unternehmensführung in innovativen Biotechnologieunternehmen und die Erweiterung von Finanzierungsmöglichkeiten zur Unterstützung des Wachstums. Überdies bietet das Programm Raum zur Vorstellung wissenschaftlicher Trends und Perspektiven in der Zelltherapie und Gentherapie. Dieses Programm wird besonders führende Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie, internationalen Pharmaunternehmen, Investoren, anerkannten Meinungsbildnern und Patientenverbänden ansprechen. Das vollständige Programm finden Sie hier. HTID, die durch Zusammenarbeit eine neue Innovationskultur schaffen wollen, hat auch eine Liste seiner Sponsoren bekanntgegeben, zu denen führende Pharmaunternehmen gehören, wie Amgen, Bristol Myers Squibb, Ipsen, Pfizer, Sanofi und Servier sowie Akteure der Healthtech-Branche wie BDC, Dechert, Financière Arbevel, Invest Securities und Sofinnova Partner und institutionelle Partner wie BPIfrance, Euronext und LEEM (Les Entreprises du Médicament). Die Veranstaltung, die von HealthTech For Care durchgeführt und gemeinsam mit EIT Health organisiert wird, baut auf dem großen Erfolg der letztjährigen Konferenz auf. Als Teil dieser Kooperation ist HealthTech For Care sehr stolz darauf, EIT Health als Netzwerkmitglied beizutreten. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.htid-paris.com.

