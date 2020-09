Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh mit Verlusten zum US-Dollar präsentiert. Er tendierte gegen 9.00 Uhr bei 1,1763 Dollar, nach 1,1782 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Vortag den Referenzkurs auf 1,1785 Dollar festgesetzt.Die Gemeinschaftswährung gab weiter nach, "womöglich, weil die Akteure im Vorfeld der EZB-Sitzung Vorsicht walten lassen", kommentierte Helaba-Analyst ...

