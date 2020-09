Volltreffer!: Kupfervererzung entdeckt - Aktie noch nahe des Tiefs!

Anzeige / Werbung

Volltreffer: Bohrprogramm erfolgreich beendet - Ergebnisse in Kürze erwartet!

Unser Geheimtipp im Gold- und Kupfersektor Go Metals (WKN A2PNLZ) hat sein Phase 1 Bohrprogramm erfolgreich beendet. Bei drei der insgesamt 5 Bohrungen wurden vielversprechende Ergebnisse erzielt, so dass hier in Phase 2 Kernbohrungen erfolgen sollen. Insgesamt konnten Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 530 Meter durchgeführt werden.

Auf beiden Zielgebieten Bloom und Beast wurden zusammengefasst große Anomalien und Kupfersulfidvererzungen entdeckt. Diese Vererzungen werden daher auch vorrangige Ziele für die folgenden Kernbohrungen sein. Die genauen Grade der Vererzungen werden aktuell im Labor analysiert.

Entsprechend zufrieden mit dem Erfolg des Bohrprogramms zeigt sich auch Scott Sheldon und sagte:

"…Wir haben mit zwei Bohrungen die Kupfersulfidvererzung durchteuft und die Genauigkeit unserer Schwerkraftdaten bestätigt. Wir werden unserem Datensatz Monster mit den erwarteten Analyseergebnissen und den Resultaten der Untersuchungen mittels TV-Kamera wertvolle Informationen hinzufügen."

Go Metals (WKN A2PNLZ) hat mit seinem Bohrprogramm ganze Arbeit geleistet. Wir können dir Ergebnisse der durchgeführten Bohrungen kaum erwarten. Alles deutet auf hochgradige Kupfer- und Goldvererzungen hin. Sollte dies der Fall sein, hätte Go Metals (WKN A2PNLZ) tatsächlich den Jackpot geknackt und das große Potenzial des Monster Projekts bestätigt. Eine Neubewertung zu einem Vielfachen des jetzigen Kurses wäre daher mehr als überfällig. Es bleibt also spannend!

Daher ist jetzt der Zeitpunkt ideal, um hier noch dabei sein zu können!

Große Vererzungen bereits jetzt entdeckt

Unser Geheimtipp im Gold- und Kupfersektor Go Metals (WKN A2PNLZ) gibt mit der heutigen Meldung den Beginn seines Bohrprogramms bekannt. Die Arbeiten der letzten beiden Jahre, bei denen die genauen Stellen des Bohrprogramms festgelegt worden wurden, zahlen sich schon jetzt aus. Denn bei der Einrichtung der Bohrplattformen wurden schon an der Oberfläche große Kupferoxid- und Sulfidvererzungen entdeckt. Dies bestätigt einmal mehr das Weltklasse Potenzial des Monster Projekts!

Des Weiteren wurde eine massive Hämatitalteration unter einem der Bohrplattformen entdeckt, was ein wichtiger Indikator für eine Vererzung des IOCG-Typs (Eisenoxid, Kupfer, Gold) darstellt. Go Metals (WKN A2PNLZ) ist daher auf dem absolut richtigen Weg!

CEO Scott Sheldon blickt bereits erwartungsvoll auf die zu erwartenden Ergebnisse des Bohrprogramms und sagte:

"Das Freilegen bisher unbekannter Übertagevererzung direkt unter unseren Bohrplattformen ist ein starker Vertrauensbeweis für unsere Zielbestimmungsmethoden. Das Unternehmen hat in den letzten zwei Jahren auf dem Projekt erhebliche Vorarbeiten durchgeführt, und wir sind begeistert von diesen positiven Indikatoren, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Auch wir können die Ergebnisse des Bohrprogramms kaum erwarten. Alle Anzeichen, wie die an der Oberfläche gefundenen Vererzungen, lassen auf äußerste positive Ergebnisse schließen. Sollte dies der Fall sein, erwarten wir eine regelrechte Kursexplosion!

Jetzt ist der Zeitpunkt ideal, um hier noch dabei sein zu können!

Nur 6 Mio. Euro Bewertung: Diese Goldaktie startet erstes Bohrprogramm - einmalig günstige Einstiegschance!

Lange Zeit war es still geworden um Go Metals (WKN A2PNLZ). Doch genau rechtzeitig zum beginnenden Bullenmarkt für Gold und Silber meldet sich das Unternehmen mit gleich zwei wichtigen News zurück!

Zum einen wurde ein großangelegtes Bohrprogramm auf dem im kanadischen Yukon befindlichen Monster Projekt angestoßen, um die Ergebnisse der bereits durchgeführten Explorationsarbeiten zu bestätigen und eine erste Ressource nachzuweisen. Sollte das Bohrprogramm die Größe der Ressource auf dem Monster Projekt bestätigen, käme das einer Sensation gleich! Denn auch wenn die Entwicklung des Monster Projekts der Go Metals (WKN A2PNLZ) erst am Anfang steht, hätte man die Gewissheit, dass es sich um ein Weltklasse Projekt handelt, von denen es nur wenige auf der ganzen Welt gibt.

Unserer Meinung nach besitzt Go Metals (WKN A2PNLZ) ein ähnliches Potenzial wie Western Copper and Gold (WKN: A1JMCZ) ein benachbarter Kupfer- und Goldexplorer im Yukon, der kurz vor dem Baubeginn seiner Mine steht. Hier wurde durch ein Bohrprogramm 2019 7,6 Mio. Unzen Kupfer und 14,5 Mio. Unzen Gold nachgewiesen. Die aktuelle Bewertung liegt bei 116 Mio. Euro und ist damit um ein Vielfaches höher als die mit knapp 6 Mio. Euro bewertete Go Metals (WKN A2PNLZ). Natürlich hinkt der Vergleich etwas, da sich Go Metals (WKN A2PNLZ) noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Dennoch kann man erahnen welche Renditechancen sich für Investoren ergeben, wenn man frühzeitig bei solch einem Projekt dabei ist.

Des Weiteren konnte zur Finanzierung des Bohrprogramms die Palisades Goldcorp Ltd. als Partner gewonnen werden. Insgesamt wurden so über 750.000 Dollar eingenommen. Palisades ist ein verlässlicher Partner, gerade was Junior Mining Companies angeht. Unter anderem zählen mit New Found Gold (TSXV: NFG) Victory Metals (WKN: A2PD5Z) und Tono Gold (WKN: A119B0) zwei Explorer zum Portfolio von Palisades, die weitaus weniger vielversprechende Gebiete als Go Metals (WKN A2PNLZ) explorieren aber jetzt schon deutlich höher bewertet sind.

Sollte das Bohrprogramm der Go Metals (WKN A2PNLZ) die angedeuteten Ressourcen bestätigen, so erwarten wir nichts anderes als eine umfassende Neubewertung des Unternehmens! Positive Ergebnisse dürften gerade im aktuellen Marktumfeld für einiges an Aufmerksamkeit sorgen und weitaus größere Investoren anlocken als Palisades. Bekanntermaßen sind aktuell alle großen Rohstoffunternehmen auf der Suche nach vielversprechenden Projekten. Es ist nicht auszuschließen, dass Go Metals (WKN A2PNLZ) auch in deren Blickfeld geraten könnte!

Nutzen Sie daher die einmalige Chance und investieren sie jetzt, um sich die größtmögliche Rendite zu sichern!

Das Bohrprogramm im Detail:

Go Metals (WKN A2PNLZ) hat die Vorbereitung eines Bohrprogramms auf dem 63 Quadratkilometer umfassenden IOCG-Projekt Monster (Iron Oxide, Copper, Gold; Eisenoxid, Kupfer, Gold) begonnen und Bohrmannschaften nach Dawson City, Yukon, mobilisiert.

Go Metals (WKN A2PNLZ) wird Bohrungen in sechs Zielgebieten der Zonen Beast und Bloom RC-Bohrungen auf mindestens 1200m Länge niederbringen. Die Zielgebiete wurden in den letzten beiden Feldsaisonen durch umfangreiche Bodenarbeiten umrissen und weisen starke vielseitige Anomalien mit einer Kombination aus Magnetik, Gravitation und Geochemie auf. Capital Helicopters wird das Programm mit ihrer Bell 407 von Dawson City aus unterstützen.

Beast ist ein magnetisches sowie versetztes Gravitationsziel im Westen der Liegenschaft Monster. Das Ziel fällt mit Leitfähigkeitsspitzen von bis zu 40 mV/V zusammen. Das Ziel Bloom ist eine stark alterierte Intrusion mit begrenzender Kupfer-, Kobalt-, Silber- und Goldvererzung.

Die RC-Bohrergebnisse werden dazu beitragen, die Bedeutung der geophysikalischen Signaturen und der damit in zusammenhangstehenden Vererzung zu bestätigen. Mittels RFA-Analyse vor Ort werden Gesteinssplitterproben und Bohrkern auf Pfadfinderelemente untersucht, um sich in Echtzeit auf die Exploration konzentrieren zu können. Die Bohrstellen werden derzeit vor Ort eingerichtet. Erste Ergebnisse werden behilflich sein, nachfolgende Kernbohrungen gezielt niederzubringen.

Sensationelle Gesteinsproben mit bis zu 22,3 % Kupfer bestätigen Weltklasse Projekt - Günstige Einstiegschance nutzen!

Die letzten Ergebnisse des Explorers Go Metals (WKN A2PNLZ) waren sehr vielversprechend!

So konnten unter anderem bei den über 90 entnommenen Gesteinsproben 10 neue übertägige Vorkommen mit bis zu 22,3 % Kupfer und bis zu 0,05 g/t Gold nachgewiesen werden. Die Proben wurden in den Zielgebieten Arena, Bloom und Beast auf der sich zu 100 % im Unternehmensbesitz befindenden Monster Liegenschaft im Yukon Territory in Kanada entnommen.

Diese herausragenden Ergebnisse bestätigen erneut die Weltklasse IOCG ("IOCG", Iron Oxide Copper Gold, Eisenoxid, Kupfer, Gold) Vererzung, die Go Metals (WKN A2PNLZ) in seinem Portfolio hat. Alle Proben wurden vom MS Analytical in Langley, British Columbia, unter Verwendung einer Kombination von Massenspektrometrie mit Lösung in Königswasser analysiert und bestätigt.

Ferner kann Go Metals (WKN A2PNLZ) mit den Ergebnissen jetzt genaue Ziele für das geplante Bohrprogramm definieren. Dieses wird nach Einschätzung des Geologen Teams die bereits nachgewiesenen Probenergebnisse auch in der Tiefe bestätigen.

Große Anomalien entdeckt - Monster Projekt offenbart sein wahres Potential! Aktie vor Neubewertung!

Unser Batteriemetall Explorer Go Metals (WKN A2PNLZ) gab in seinem 2019 durchgeführten Explorationsprogramm bekannt, dass bei den durchgeführten Gravitationsmessungen große Anomalien auf dem Monster Projekt im kanadischen Yukon gefunden wurden!

Zielgebiete Bloom und Beast enthalten großflächige Vererzungen

Die Explorationsarbeiten wurden auf einer Fläche von 6 km in Reihen von 820 m langen Linien durchgeführt und haben hervorragende Ergebnisse geliefert. Die ausgewerteten Daten bestätigen, dass unter dem Beast Zielgebiet eine Anomalie von mindestens 75 m x 100 m existiert, die sich ungefähr 80 Metern unter der Oberfläche befindet und nach unten hin offen ist. Auf dem Bloom Gebiet gibt es mehrere hohe Gravitations-Messwerte, die auf eine oder mehrere Vererzungen schließen lassen.

Monster Liegenschaft sehr ähnlich zur Carrapateena Mine

Durch die neuen Gravitationsdaten hat Go Metals (WKN A2PNLZ) auch zusätzlich Erkenntnisse über das ganze Ausmaß der IOCG ("IOCG", Eisenoxid-Kupfer-Gold) Ressource auf der Monster Liegenschaft erhalten. Alle Daten zeigen eine große Ähnlichkeit zur australischen Carrapateena Mine. Die Carrapateena Mine im Gawler Craton wird seit 2011 von OZ Minerals (WKN A0Q657) betrieben. Die Produktion fördert 4,25 Mio. Tonnen Kupfer pro Jahr und soll sich über die nächsten 20 Jahre erstrecken. OZ Minerals wird in die Mine allein 800 Mio. Euro investieren!

Nur so zum Vergleich der aktuelle Marktwert von OZ Minerals (WKN A0Q657) beträgt schlappe 2,7 Mrd. CAD, der von Go Metals (WKN A2PNLZ) gerade einmal 4 Mio CAD. Natürlich ist OZ Minerals einer der größten Rohstoffproduzenten der Welt, dennoch lässt sich erahnen welch großes Potential das Monster Projekt besitzt.

Dementsprechend zeigte sich auch Jaap Verbaas, Explorationsleiter der Go Metals (WKN A2PNLZ) begeistert von den gewonnenen Daten:

Es ist aufregend zu sehen, dass wir erfolgreich waren, Zonen mit niedrigem spezifischem Widerstand (Resistivity)und hoher Aufladbarkeit (Chargeability) zu finden, und wir diesen Datensatz jetzt für die Erstellung von Bohrzielen verwenden können. Die aufladbaren Zonen weisen darauf hin, dass unsere Vorhersagen und Modelle für die untertägige Vererzung auf Monster stichhaltig sind. Zusammen mit den Gravitationsdaten, die zurzeit aufbereitet werden, können wir ein Bohrprogramm mit hohem Vertrauen in unsere Ziele planen.

Go Metals (WKN A2PNLZ) hat mit seinem Explorationsprogramm herausragende Arbeit geliefert. Es konnten mehrere Anomalien identifiziert werden und das Ausmaß der vorhandenen Ressource erfasst werden. Durch die Ähnlichkeit zu Weltklasse Projekten wie der Carrapateena Mine oder auch der Olympic Dam Mine in Australien besteht für das Monster Projekt der Go Metals (WKN A2PNLZ) ein riesiges Potential. Das kommende Bohrprogramm wird weiter Aufschluss über die vorhandene Ressource liefern können.

Wir geben daher eine klare Kaufempfehlung zum aktuellen Kurs und sehen hier Potential auf mehrere 100 % Rendite!

Erstes Explorationsprogramm abgeschlossen - Herausragende Ressource bestätigt!

Go Metals (WKN A2PNLZ) gibt den Abschluss des ersten Explorationsprogramms 2019 bekannt.

Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass die IOCG ("IOCG", Eisenoxid-Kupfer-Gold) Ressource weitaus größer zu sein scheint als bisher angenommen. Mehrere neue Kupfer- und Kobalt Anomalien konnten identifiziert werden.

Zusätzlich Gravitationsmessungen und Drohnenuntersuchungen sollen ein noch besseres Bild über den Verlauf der Vererzungen liefern. Laut den vorläufigen Widerstandsmessungen setzen sich die Oberflächen Mineralisierungen auch in tiefere Schichten fort. Die Auswertung der Daten befindet sich in vollem Gange. Go Metals (WKN A2PNLZ) plant in Kürze ein umfangreiches Update zum Monster Projekt bekannt geben zu können.

Die Ergebnisse des Explorationsprogramms sind jetzt schon als Erfolg zu werten. Sollte die Auswertung der Daten diese erste Einschätzung untermauern, werden wir auch wieder eine deutlich höhere Bewertung der Go Metals (WKN A2PNLZ) sehen. Auch potenzielle Investoren dürften bei so einem außergewöhnlichen Projekt hellhörig werden!

Explorationsprogramm 2019 - Vorbereitungen für großangelegtes Bohrprogramm laufen!

Wie unser kanadischer Explorer für Batteriemetalle Go Metals (WKN A2PNLZ), der zukünftig unter dem Namen Go Metals firmieren wird, mitteilt, hat das für 2019 angekündigte Explorationsprogramm auf dem Monster Projekt vor kurzem begonnen.

Durch die gute infrastrukturelle Anbindung des Gebiets konnte das Geologenteam sowie die Ausrüstung auf einen lediglich 10 km vom entfernt gelegenen Flugplatz gebracht werden. Die Arbeiten haben bereits begonnen und wurden durch sehr gutes Wetter begünstigt.

Um weitere Anomalien feststellen zu können, werden Datenzusammenstellungen mit Magnetik- und Spektraldaten sowie geologischen Daten während des diesjährigen Explorationsprogramms gesammelt. Dadurch können besondere Merkmale im Untergrund besser identifizieren werden. Vorrang für das diesjährige Explorationsprogramm ist die Identifizierung geeigneter Ziele für das geplante Bohrprogramm.

Das sieht auch Scott Sheldon als entscheidenden Schritt für Go Cobalt an:

"Die erweiterte Schwerkraftuntersuchung der Monster Liegenschaft stellt einen großen Schritt zur Definition einer großen Menge von IOCG-Mineralisierungen im Untergrund dar. In Kürze werden wir detaillierte Schwerkraftdaten über die drei Hauptzielgebiete, Beast, Arena und Blossom, haben. Das Sommerprogramm 2019 ist unser erster gezielter Blick auf das unterirdische Versorgungssystem, das für alle umfangreichen Oberflächenmineralisierungen verantwortlich ist."

Vorbereitungen für Bohrprogramm laufen

Go Metals (WKN A2PNLZ) arbeitet daher mit Hochdruck daran, die bestehenden Anomalien für ein großangelegtes Bohrprogramm zu analysieren und gleichzeitig seine Ressourcen auf dem Monster Projekt zu erweitern. Wir gehen von ersten Ergebnissen dieser Untersuchungen noch in diesem Quartal aus.

Bereits jetzt ist die IOCG ("IOCG", Eisenoxid-Kupfer-Gold) Ressource der Go Metals (WKN A2PNLZ) gerade im Hinblick auf die immer weiter steigenden Eisenerz-, Kupfer- und auch Goldpreise als eine der Besten unter den Batteriemetall Explorern in Kanada anzusehen. Wenn die Ergebnisse des Explorationsprogramms auch nur annähernd die bereits vorliegenden Proben bestätigen, stehen wird hier vor einer kompletten Neubewertung des Unternehmens.

Daher bietet sich jetzt die Chance, auf diesem niedrigen Niveau einzusteigen!

Neue Anomalien ähnlich zu denen von Milliarden Player BHP Billiton entdeckt - Explorationsprogramm steht kurz vor Beginn - Aktie massiv unterbewertet!

Wie der kanadische Rohstoffexplorer Go Metals (WKN A2PNLZ) veröffentlichte, wurden mehrere neue Anomalien durch Auswertung von Gravitationsdaten auf dem Monster Projekt in der kanadischen Provinz Yukon entdeckt.

Das interessante dabei ist, dass es sich um sehr ähnliche Anomalien handelt, wie sie in Australien auf dem Gebiet des Milliarden Players BHP Billiton (WKN 850524) entdeckt wurden (BHP-Pressemitteilung). Es zeichnet sich immer mehr ab, dass Go Metals (WKN A2PNLZ) mit der Monster Liegenschaft ein Weltklasse Projekt für Kupfer und Kobalt besitzt.

BHP Explorationsprogramm liefert Blaupause für GoCo

Da die Monster Liegenschaft große Ähnlichkeiten zu den Kupfer-Kobalt-IOCG-Liegenschaften wie z.B. Oak Dam, Carrapateena oder Olympic Dam in Australien besitzt, kann Go Metals (WKN A2PNLZ) das von BHP dort durchgeführte Explorationsprogramm als Blaupause für seine eigenen Explorationsarbeiten benutzen.

Gravitationserkundungen haben sich hierbei für IOCG-Lagerstätten als entscheidende Hilfsmittel erwiesen. Durch die Aufbereitung von über 584 historischer Gravitationsmessungen, die von 2001 bis 2003 erstellt wurden, konnte Go Metals (WKN A2PNLZ) neue Anomalien und Zielgebiete für das beginnende Sommerprogramm ausweisen.

Zusätzlich wurde ein aktualisiertes Höhenmodell für die besonders vielversprechenden Gebiete Bloom, Arena und Beast erstellt werden. Go Metals (WKN A2PNLZ) plant weitere Verbesserungen des digitalen Höhenmodells mittels einer Fotogrammmetrie-Erkundung, die ein digitales Höhenmodell mit einer Genauigkeit von 10 cm oder besser liefern soll.

Festzuhalten bleibt, dass Go Metals (WKN A2PNLZ) seine Hausaufgaben für das Explorationsprogramm 2019 gemacht hat. Es wird mit Hochdruck an der Erhebung weiterer Gravitationsdaten nach Vorbild von BHP Billiton (WKN 850524) und der Entdeckung neuer Anomalien gearbeitet. Diese leistungsfähigen Datensätze sollen dann zur Planung eines ausgedehnten Bohrprogramms im Jahr 2020 verwendet werden.

Unserer Meinung nach, hat Go Metals (WKN A2PNLZ) mit dem Monster Projekt einen Volltreffer gelandet. Es deutet alles darauf hin, dass diese Kupfer-Kobalt Lagerstätte riesiges Potential hat und hochgradige Ressourcen beherbergt. Sollte dies der Fall sein, wird das Projekt mit Sicherheit sehr großes Interesse bei den Big Playern der Branche hervorrufen. Nicht von ungefähr, wurden bereits erste Gespräche auf der weltweit größten Bergbaumesse PDAC in Toronto geführt.

Die derzeitige Marktkapitalisierung von lediglich 10 Mio. CAD spiegelt nicht im Ansatz eine faire Bewertung wider. Ein Anstieg vom jetzigen Kursniveau ist nur eine Frage der Zeit, langfristig erwarten wir deutlich höhere Kurse von über 1,00 CAD (ca. 0,70 EUR).

Verpassen Sie es daher nicht, sich auf diesem noch günstigen Niveau zu positionieren.

Mehrere große Anomalien auf Monster Projekt entdeckt! - Tektonische Daten erleichtern Explorationsarbeiten 2019!

Unser kanadischer Rohstoffexplorer Go Metals (WKN A2PNLZ) im Bereich der Batteriemetalle gibt bekannt, dass nach Auswertung tektonischer Daten insgesamt vier Verwerfungen mit großen Anomalien auf dem Monster Projekt entdeckt wurden.

Interpretation der Explorationsarbeiten aus 2018 abgeschlossen

Go Metals (WKN A2PNLZ) konnte durch neue Satellitenaufnahmen vier große Verwerfungen auf ihrer IOCG ("IOCG", Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätte) Lagerstätte Monster im kanadischen Yukon nachweisen.

Ein Highlight ist unter anderem eine nach Ostnordost verlaufende Eisenoxid-Aliteration. Die neuen erhobene Daten werden dabei helfen, die verschiedenen Datensätze des Explorationsprogramms 2018 wie magnetische- und Gravitationsdaten zu integrieren. Insgesamt kann so ein präziseres Bild sowie eine 3D- Zielabgrenzung für das geplante Explorationsprogramm auf dem Monster Gebiet erstellt werden.

Führender Geologe leitet die Explorationsarbeiten - Mehrere Kupfervorkommen durch seine Arbeit entdeckt

Die erhobenen Daten auf der 62,5km² Liegenschaft Monster wurden 2018 von einem weltweit führenden Geologen im Bereich von IOCG Lagerstätten Rodrigo Diaz durchgeführt. Rodrigo Diaz ist ein Geologe mit über 28 Jahren Berufserfahrung, unter anderem bei Phelps Dodge, Rio Tinto oder Codelco. 2019 verbrachte er mehrere Monate mit der Spektralerkundung und der Datenzusammenstellung. Seine Arbeit hat bislang zur Entdeckung mehrerer Kupfervorkommen auf der Liegenschaft Monster geführt!

Des Weiteren leitet Herr Diaz aktuell die Wiederaufbereitung der historischen Gravitationsdaten der Monster Liegenschaft. Diese Daten werden mit den 2018 neu gesammelten hochauflösenden Elevationsdaten zusammengeführt. Insgesamt über 600 gesammelte Datenpunkte wurden mittels des neuen digitalen Höhenmodells erneut aufbereitet und liefern zusammen mit den Gravitations- und Magnetik Daten die Basis, um geeignete Ausgangspunkte für weitere Explorationsarbeiten zu definieren.

Zusätzlich prüft Go Cobalt den Einsatz neuer passiver EM-Erkundungsmethoden. Diese Erkundungsverfahren könnten bestimmte Eigenschaften darstellen, die mit großen IOCG-Lagerstätten in Zusammenhang stehen

Für die Explorationsarbeiten im Yukon, wird Go Metals (WKN A2PNLZ) zusätzliche Fördermittel der Regionalregierung in Anspruch nehmen können. Dadurch können anfallende Kosten der Explorationsarbeiten beglichen werden, ohne auf die eigenen finanziellen Reserven zurückgreifen zu müssen.

Go Metals (WKN A2PNLZ) treibt das Explorationsprogramm für 2019 massiv voran. Die neu entdeckten Anomalien auf dem Kupfer-Kobalt Projekt Monster, bieten hervorragendes Potenzial, um die vorhandenen Ressourcen erhöhen zu können. Nutzen Sie jetzt die Chance, ihren Einsatz schon innerhalb relativ kurzer Zeit zu vervielfachen.

