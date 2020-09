Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Negative Überseevorgaben traten somit zunächst in den Hintergrund.Gegen 9.30 Uhr tendierte der heimische Leitindex ATX mit plus 0,10 Prozent bei 2.219,91 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um moderate 0,06 Prozent auf 1.134,90 Zähler.Am Vorabend waren die US-Börsen erneut deutlich eingebrochen. Der Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...