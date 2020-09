Hamburg (ots) - "Wir machen Dich heiß auf's Kochen". Seit 2015 inspiriert der EDEKA-Verbund junge Menschen mit dem YouTube-Kochkanal "yumtamtam", selbst frisch zu kochen. Jetzt bestätigen die Zuschauer, dass das funktioniert: Per Online-Voting wählten die Nutzer "yumtamtam" beim diesjährigen YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award zum "Best Brand Channel". Passend im Jahr des 5. Geburtstags von "yumtamtam" erhält EDEKA den begehrten Award, der gestern im Rahmen des YouTube-Festivals in einer 60-minütigen Award-Show verliehen wurde. Moderiert von Linda Zervakis und Daniele Rizzo, wurde die Veranstaltung via Livestream übertragen.Weg von Fastfood und Außerhaus-Konsum, hin zu abwechslungsreichen Gerichten, die mit viel Spaß und geringem Budget in den eigenen Wänden zelebriert werden: Dreimal wöchentlich und mit einer großen Portion Spaß erleben die Zuschauer z. B. in Rezeptvideos und Koch-Challenges mit und bei "yumtamtam", wie einfach es ist, selbst frisch zu kochen."Das Ziel des Kanals ist es nicht, ihn als Werbeplattform zu nutzen. Vielmehr möchten wir Inhalte mit Mehrwert schaffen, die junge Menschen ansprechen, interessieren, von denen sie profitieren.", freut sich Claas Meineke, Vorstand für Marketing und Vertrieb der EDEKA AG, als er den Preis am Dienstagabend entgegennimmt. "Dass das funktioniert und - im wahrsten Sinne des Wortes - gern gesehen wird, bestätigen uns die Zuschauer: Seit wir mit 'yumtamtam' online sind, haben wir mit unseren Videos allein auf YouTube über 160 Millionen Views erzielt und verzeichnen damit seit 2015 eine gesamte Playtime von über acht Millionen Stunden auf YouTube.", so Meineke weiter. "Mit 'yumtamtam' sind wir vor über fünf Jahren früh den Schritt zu inhouse konzeptioniertem Social Media Content gegangen. Ein Projekt, das - auch durch die heutige Auszeichnung - wegweisend für weitere Entwicklungen war und ist."YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award: Preisverleihung via LivestreamDie Preisverleihung fand gestern, am 8. September, im Rahmen des YouTube-Festivals in einer 60-minütigen Award-Show statt, die via Livestream um 19.00 Uhr zu sehen war. Durch den Abend im YouTube Space Berlin führten Linda Zervakis und Daniele Rizzo.Von Comedy bis Wissen: Zum dritten Mal werden beim YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award "die besten Webvideo-Produzenten Deutschlands" ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr mit Originalität, Klasse, Engagement und Mut besonders begeistern konnten. "Wenn es um den verrücktesten Namen für einen Brand-Channel auf YouTube gehen würde - Edeka hätte die Nominierung sicher. Aber auch für seine Strategie verdient der Einzelhändler viel Lob." hieß es in der Begründung für die Nominierung. Und weiter: "Mit 'yumtamtam by EDEKA' hat das Unternehmen einen Kochkanal geschaffen, der seit 2015 jede Woche drei neue Rezept-Videos postet. Im Mittelpunkt steht die 3er-WG aus Felicitas, Melissa und Felix." Ebenfalls nominiert, waren neben "yumtamtam" unter anderem auch die YouTube-Kanäle "Einfach Thermomix" von Vorwerk, "Die Techniker" von der Techniker Krankenkasse oder auch "Mercedes Benz Deutschland" der Daimler AG. Die Besonderheit der Kategorie: Die User haben entschieden und waren vom 3. bis zum 16. August dazu aufgerufen, für ihren Favoriten zu stimmen.Weitere Informationen zu "yumtamtam" gibt es unter: www.yumtamtam.de (http://www.yumtamtam.de).EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.700 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, online-basierte Lieferdienste und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2019 mit rund 11.200 Märkten und 381.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 55,7 Mrd. Euro. Mit rund 18.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationMitarbeiter- und MedienkommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.edeka-verbund.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/4701472