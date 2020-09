Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) erzielte im August einen Wertzuwachs in Höhe von 0,7%, so die Experten von Sauren.Die einzelnen Segmente der Rentenmärkte hätten sich im August unterschiedlich entwickelt. Staatsanleihen hoher Bonität hätten im Zuge eines Anstiegs des Kapitalmarktzinsniveaus moderate Verluste hinzunehmen gehabt. Dagegen hätten Unternehmensanleihen leichte und Hochzinsanleihen deutlichere Wertsteigerungen verbuchen können, da sich die Zinsdifferenz zu Anleihen hoher Bonität verringert habe. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten in diesem Umfeld Ergebnisse zwischen -0,4% und +1,4% aufgewiesen. Die Experten von Sauren hätten die Gewichtung von Unternehmensanleihenfonds im August weiter reduziert und parallel einen weiteren flexibel ausgerichteten Rentenfonds in das Portfolio aufgenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...