Elon Musk hat sich kürzlich erneut via Twitter eingeschaltet, um Drohnen-Aufnahmen über einer künftigen Fabrik zu erlauben. Ein YouTuber aus den USA klagte, das Security-Personal für die neue Tesla-Baustelle in Texas habe ihm verboten, mit seiner Drohne Aufnahmen davon zu machen. Das sei "etwas übereifrig", wie Musk befand - er gab sein Ok für die Aufnahmen. Einen ähnlichen Fall gab es bereits in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...